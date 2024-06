John Berends keert niet terug als commissaris van de Koning in Gelderland

Vandaag hebben de Provinciale Staten van de provincie Gelderland gesproken over het onderzoek van KPMG naar het handelen van de commissaris van de Koning John Berends (CdK). Berends heeft ervoor gekozen niet terug te keren als CdK.

De afgelopen maanden heeft KPMG in opdracht van de Provinciale Staten van Gelderland onafhankelijk onderzoek gedaan naar ongewenst gedrag door de heer Berends. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in de Gelderlander waarin beschuldigingen van ongewenst gedrag zijn geuit. Lopende het onderzoek heeft de heer Berends zijn taken neergelegd.



Vandaag is het onderzoek openbaar geworden. Het onderzoek trekt geen conclusies over ongewenst gedrag door de CdK. Wel blijkt uit het onderzoek, zoals de heer Berends ook erkend heeft in zijn verklaring, dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de match tussen hem en de Gelderse provinciale organisatie. De heer Berends heeft in een verklaring aangegeven dat hij bereid is zijn taken neer te leggen als CdK binnen de provincie Gelderland om mogelijke onrust te voorkomen. De Staten accepteren deze stap van de CdK.