Kabinet wil in nieuwe Participatiewet uitgaan van vertrouwen

Het kabinet wil in de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering meer uitgaan van vertrouwen. Ook moet de uitvoering voor gemeenten gemakkelijker worden en mogen professionals meer rekening houden met wat er speelt in iemands leven. Dat staat in het wetsvoorstel Participatiewet in balans. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stuurt de wet nu aan de Tweede Kamer.