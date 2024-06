Europese Unie (EU) neemt veertiende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 24 juni 2024 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De sancties hebben als doel de Russische oorlogsindustrie af te remmen en de Russische staatsinkomsten die gebruikt worden voor oorlogsvoering te verminderen. Ook komen er extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties. Heeft u informatie over de omzeiling van sanctiemaatregelen? Meld dit bij de overheid. Bijvoorbeeld met de EU sanctions whisteblower tool of bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), via het telefoonnummer +3188-155 16 61. Meer informatie over het melden van ernstige financiële en fiscale misdrijven op de website van de FIOD.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren, en om de mogelijkheden van Rusland te ondermijnen om de oorlog in Oekraïne voort te zetten. Sancties maken het onder andere moeilijker voor Rusland om de oorlog te bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

Verbod op de overslag van Russisch vloeibaar gas (LNG)

De EU verbiedt de overslag van Russisch vloeibaar aardgas (LNG) naar landen buiten de Unie. Ook de import van helium uit Rusland naar de EU wordt verboden. Daarnaast worden sancties ingesteld tegen de LNG-terminals Arctic LNG 2 en Murmansk LNG. Deze maatregelen hebben als doel de Russische staatsinkomsten te verminderen.

Maatregelen tegen Russische schaduwvloot

De EU creëert een nieuw instrument waarmee schepen uit de Russische schaduwvloot de toegang tot Europese havens en dienstverlening ontzegd kan worden. De EU legt sancties op aan 27 schepen die betrokken zijn bij de omzeiling van het olieprijsplafond en wapenleveranties aan Rusland uit Noord-Korea. Deze lijst zal aangevuld worden met meer schepen die betroken zijn bij sanctie-omzeiling, wapenleveranties en transport van gestolen Oekraïens graan.

Meer personen en organisaties op de sanctielijst

De EU heeft 69 personen en 47 organisaties toegevoegd aan de sanctielijst. Het gaat onder andere om:

Russische wapenproducenten;

Bedrijven die bijdragen aan de ontwikkeling van de Russische energiesector;

Propagandisten, hooggeplaatste Russische militairen, personen die werken voor de Russische bezettingsautoriteiten in Oekraïne;

Personen die betrokken zijn bij de illegale ontvoering en heropvoeding van Oekraïense kinderen in Rusland en Belarus.

Meer exportbeperkingen vanwege sanctie-omzeiling

EU-landen leggen ook exportbeperkingen op aan 33 bedrijven die betrokken zijn bij het omzeilen van sancties, waaronder Turkije, China en India.

In dit veertiende pakket creëert de EU een instrument om ook sancties in te kunnen stellen tegen financiële instellingen in landen buiten Rusland die sanctie-omzeiling faciliteren. Deze kunnen in de toekomst een transactieverbod opgelegd krijgen.

Tegengaan Russische beïnvloeding

Het wordt verboden voor politieke partijen in de Europese Unie om financiering van de Russische overheid te ontvangen. Dit wordt ook verboden voor NGO’s en media wanneer die financiering inbreuk doet aan het democratische proces. Deze maatregel beoogt Russische inmenging in het democratische proces tegen te gaan.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt € 90 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren.

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

