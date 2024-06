Nederland akkoord met verdrag met Kenia over status defensiepersoneel

Kenia en Nederland willen dit jaar een Status of Forces Agreement (SOFA) ondertekenen. Dit is een verdrag dat de samenwerking en aanwezigheid van defensiepersoneel in beide landen vergemakkelijkt. De ministerraad stemde vandaag in met dit voornemen.

Minister Kajsa Ollongren: “Veiligheid van onze militairen wereldwijd staat voorop. Met deze afspraken zorgen we voor goede randvoorwaarden voor samenwerking. Een SOFA is als het ware een reisverzekering voor onze militairen. Belangrijk dat we hierop kunnen terugvallen gezien de onrust in Kenia.”

Een SOFA regelt de juridische status van defensiepersoneel tussen landen, voor zowel militair als burgerpersoneel.

Het verdrag biedt een juridisch kader voor afspraken over onder meer rechtsmacht en het wel of niet mogen dragen van eigen uniformen en wapens op het grondgebied van de ander. Ook betreft het afspraken over aanspraken en fiscale- en douanekwesties.

Het verdrag zal in het najaar tijdens een ondertekeningsceremonie worden ondertekend.