Minister-president Schoof bezoekt België en Luxemburg

Minister-president Schoof brengt maandag 15 juli een kennismakingsbezoek aan België en Luxemburg. De kennismakingsbezoeken beginnen maandag met een ontmoeting met de Belgische Eerste Minister De Croo. Aansluitend reist minister-president Schoof door naar Luxemburg voor een ontmoeting met minister-president Frieden.

Tijdens de ontmoetingen spreekt minister-president Schoof met zijn collega’s over de goede bilaterale samenwerking tussen de landen en de samenwerking in de Benelux. Naast deze onderwerpen komt ook de Europese agenda aan de orde en wordt gesproken over de geopolitieke ontwikkelingen.