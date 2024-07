2e aanvraagronde Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen goed voor 1.868 woningen

De toekenningen van de 2e aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) zijn bekend. 20 gemeenten ontvangen in deze ronde samen € 14,5 miljoen voor het versneld realiseren van verplaatsbare woningen en het geschikt maken van bestaande gebouwen voor bewoning. Met de bijdrage worden in totaal 1.868 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd, waarvan de 1e naar verwachting in 2025 worden opgeleverd. Later dit jaar opent een nieuwe aanvraagronde.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor gemeenten die in korte tijd meer sociale huurwoningen willen ontwikkelen en daarmee een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van het woningtekort. Veel doelgroepen kunnen hiermee sneller aan een woning worden geholpen. Denk aan starters, personen die uit een scheiding komen en studenten.



De gemeenten die in deze ronde een bijdrage ontvangen zijn verschillend in grootte en zijn verspreid over het hele land. Het gaat om de volgende gemeenten: Almere, Boxtel, De Bilt, Diemen, Dordrecht, Heemskerk, Hulst, Maasdriel, Medemblik, Meierijstad, Middelburg, Nijkerk, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Ouder-Amstel, Rhenen, Schouwen-Duiveland, Sint-Michielsgestel, Uitgeest en Vijfheerenlanden.

3e aanvraagronde later dit jaar

De regeling loopt door tot en met 2026. Eerder dit jaar werd in de 1e aanvraagronde € 20,6 miljoen toegekend aan 22 gemeenten, goed voor 2.643 woningen. De 3e aanvraagronde opent later dit jaar.

Voorwaarden en beoordelingsproces

Alle voorwaarden van de SFT staan op de website van RVO. Hier staat ook meer informatie over het beoordelingsproces.