Europese Unie (EU): nieuwe sancties tegen geweld van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever

De EU heeft op 15 juli 2024 een tweede sanctiepakket aangenomen tegen kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, die geweld plegen tegen Palestijnse burgers.

Sancties tegen gewelddadige kolonisten

Nederland veroordeelt het geweld tegen Palestijnse burgers op de bezette Westelijke Jordaanoever. Voor de slachtoffers is het belangrijk dat dit geweld stopt en dat daders hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Maar ook voor Israël, om te voorkomen dat de situatie op de Westelijke Jordaanoever escaleert. Daarom neemt de EU nu voor de tweede keer sancties aan tegen gewelddadige kolonisten.

Met dit tweede sanctiepakket komen 5 nieuwe personen en 3 organisaties op de EU-sanctielijst. Met de sancties (zoals reis- en handelsbeperkingen en het bevriezen van bankrekeningen in de EU) maken EU-landen duidelijk dat zij zich grote zorgen maken over het kolonistengeweld – en dat dit geweld gevolgen heeft. Nederland heeft zich sterk ingezet voor het aannemen van deze sancties, in samenwerking met andere EU-landen.

Humanitaire hulp in Gaza

Het sanctiepakket is ook relevant voor de levering van humanitaire hulp aan Gaza. Onder de gesanctioneerden zit ook Tsav 9, een organisatie die zich actief inzet om humanitaire hulp te blokkeren. Onlangs legden ook de Verenigde Staten sancties op aan Tsav 9.