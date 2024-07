Stichting (Gelijk)waardig Herstel kan verder met route aanvullende schade

De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) kan herstarten met de herstelroute voor gedupeerde ouders met aanvullende schade. Vandaag is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend waarin de aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot met de schaderoute zijn verwerkt. Hierdoor kan SGH nog deze zomer beginnen met opschalen. Dit betekent dat ouders die in de pilot al meededen vervolgstappen kunnen gaan zetten. Vanaf september kunnen andere ouders zich stapsgewijs gaan aanmelden.

In de SGH-route krijgen ouders de mogelijkheid om op eigen tempo aan een getrainde luisterend schrijver hun verhaal te vertellen. Op basis van dit feitenrelaas stellen schadeanalisten aan de hand van forfaitaire bedragen een schadestaat op. De route wordt, als de ouder dat wil, afgesloten met een vaststellingsovereenkomst tussen de ouder en de Staat. De pilot heeft laten zien dat deze aanpak leidt tot hoge oudertevredenheid. Naar verwachting zullen tussen de 9.000 en 20.000 ouders van deze route gebruik gaan maken.

“Ouders die zijn geraakt door de toeslagenaffaire verdienen een zo goed mogelijk emotioneel en financieel herstel. De SGH-route kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is een aanpak die ouders daadwerkelijk helpt in de verwerking. Het gaat sneller en ouders zijn tevreden. Het vorige kabinet heeft veel werk verzet om het vervolg van de schaderoute mogelijk te maken en ik ben blij dat SGH nog deze zomer kan beginnen met opschalen. Ik heb veel waardering voor de stichting en de vele vrijwilligers die hieraan meewerken”, zegt staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane).

Ruimhartig en uitlegbaar

De nieuwe afspraken in de dienstverleningsovereenkomst moeten ervoor zorgen dat de uitkomsten van de schaderoute ruimhartig en uitlegbaar zijn. Zo wordt geen schade vergoed van voor de start van de toeslagenaffaire. Op korte termijn zal een derde partij worden gevraagd de opgeleverde schadestaten te toetsen. In de tussentijd wordt dit gedaan door het ministerie zodat de schaderoute nu al kan herstarten.



Daarnaast is mede op verzoek van de Tweede Kamer focus aangebracht in de doelgroep van SGH-route. Afgesproken is dat de route in deze fase wordt aangeboden aan ouders die volgens de integrale beoordeling meer schade hebben dan de 30.000 euro die zij reeds uit de Catshuisregeling hebben ontvangen. Verder is onder meer afgesproken dat ex-partners en ouders die al een andere schaderoute volgen of hebben gevolgd nu geen gebruik kunnen maken van de SGH-route. Het kabinet gaat nog kijken naar een oplossing voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de SGH-route, waarbij het ook in overleg treedt met SGH.

Validatie

Voorafgaand aan de ondertekening van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst heeft een externe validatie van het gehanteerde schadekader plaatsgevonden. Daaruit komt naar voren dat het schadekader in lijn is met de eisen van het civiele schadevergoedingsrecht en voldoende ruimhartig en uitlegbaar is. Met de nieuwe afspraken gaat het kabinet ervan uit dat de SGH-route kan worden uitgevoerd binnen het extra budget van 2,3 miljard euro dat eerder beschikbaar is gesteld voor alle aanvullende schaderoutes.