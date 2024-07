Kabinet kent € 40 miljoen toe aan 36 projecten gericht op leven lang ontwikkelen

Het kabinet investeert €40 miljoen in projecten uit de tweede aanvraagronde van de zogeheten LLO-Katalysator uit het Nationaal Groeifonds. De 17 kleine en 19 grote projecten richten zich op regionale samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Specifieke focus ligt hierbij op het om- en bijscholen van vakmensen voor de energie- en grondstoffentransitie.

Staatssecretaris Mariëlle Paul: Dat onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energie- en grondstoffentransitie, past goed bij ons innovatieve en ondernemende land. Nederland kan niet zonder vakmensen. Om- en bijscholing moet daarom voor werkenden en werkzoekenden makkelijk toegankelijk en beschikbaar zijn. Door heel Nederland gaan projecten hier nu mee aan de slag.

Minister Eppo Bruins: Met deze investering versnellen we niet alleen de transitie naar schone energie en efficiënter grondstoffengebruik, maar versterken we óók de aansluiting van onze onderwijssector op de regionale arbeidsmarkt. Zo rusten we studenten en professionals toe met de vaardigheden die belangrijk zijn voor een duurzame toekomst in hun vakgebied.

Scholing en innovatie

Om nu en in de toekomst inzetbaar te blijven op de steeds veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te blijven investeren in ieders professionele ontwikkeling. De toegekende subsidieaanvragen verbeteren bovendien de samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs en dragen bij aan het innoveren en opleiden van vakmensen, met name door de inzet van om- en bijscholing.

Zo gaat Brabant aan de slag met een Learning Factory en Utrecht met Transitiehubs waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan vernieuwende onderwijsprogramma’s voor bij- en omscholers. Op deze manier sluit de opleiding straks nog beter aan bij de kennis en vaardigheden (skills) die de arbeidsmarkt nodig heeft, bijvoorbeeld binnen de installatietechniek, het circulair bouwen en de batterijtechnologie.

Aan de andere kant ontvangen instellingen zoals de Hogeschool Leiden, Vista College en de Wageningen Universiteit subsidies om bestaande opleidingen ook beschikbaar te maken in korte programma’s waar vanuit de regio behoefte aan is. En om hun LLO-aanbod beter bekend te maken, zowel intern als in de regio. Zo kunnen mensen die zich willen omscholen, bijvoorbeeld naar de techniek, losse vakken volgen zonder de hele opleiding af te ronden.

Samenwerkingsverband FastSwitch, waar 18 hogescholen bij aangesloten zijn, gaat met honderden werkgevers aan de slag om het versneld omscholen in de zorg, IT, techniek en het onderwijs op grotere schaal en met meer impact toe te passen.

LLO-katalysator

De LLO-katalysator is een investering vanuit het Nationaal Groeifonds met als doel om binnen regio’s en sectoren Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te bevorderen. Hiertoe zijn twee subsidieregelingen gepubliceerd die elk drie aanvraagronden kennen. De derde aanvraagronde opent in november 2024.

Voor meer informatie, zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/llo-katalysator.