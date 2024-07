Methaanverordening gepubliceerd

Op 15 juli 2024 is de Methaanverordening gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Het doel van de verordening is om de methaanuitstoot in de energievoorzieningsketen in de EU effectief te verminderen. De regels die in de verordening staan, gelden vanaf 4 augustus.

Monitoren methaanemissies

De EU introduceert met deze verordening een pakket regels waarbij de focus in eerste instantie ligt op het monitoren van methaanemissies, en vervolgens op het opsporen en dichten van methaanlekkages. De verordening is van toepassing op de productie van ruwe olie, aardgas en kolen. Daarnaast ook op de behandeling en het transport van aardgas en op (gesloten) kolenmijnen. Deze sectoren moeten voortaan hun methaanemissies rapporteren bij een toezichthouder en maatregelen nemen om methaanemissies tijdens hun activiteiten tot een minimum te beperken. Dit betekent ook dat bepaalde methaan uitstotende technieken waar een schoner alternatief voor bestaat, in sommige gevallen zullen worden verboden.

Import binnen de EU

De verordening is ook van toepassing op ruwe olie, aardgas en steenkool afkomstig van

buiten de EU, wanneer deze op de EU markt in handel wordt gebracht. Voor de import van deze energiedragers van buiten de EU zullen de methaanemissies bij de producent onder het toepassingsbereik van de verordening vallen. De regels die betrekking hebben op import kennen een trapsgewijze opbouw. In eerste instantie zullen importeurs informatie moeten verstrekken over de methaanuitstoot van hun product en uiteindelijk zal de Europese Commissie een bindende emissienorm introduceren. De exacte invulling van de regels omtrent import zal de komende jaren verder worden vormgeven door middel van gedelegeerde handelingen.

Toezicht en handhaving

De voorbereidingen voor de uitvoering van de verordening in Nederland lopen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt aan een zogenoemd Besluit voorlopige aanwijzing bevoegde instanties methaanverordening. Met dit besluit wordt duidelijk hoe het toezicht en de handhaving in het kader van de Methaanverordening in Nederland wordt ingericht. De verordening stelt dat Nederland tot 6 maanden na inwerkingtreding van de verordening de tijd heeft om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van welke toezichthouders Nederland zal inzetten. Toezichthouders hebben op hun beurt tijd nodig om hun toezicht en handhaving in te richten. Zij zullen hierover met de betrokken sectoren in nauw contact staan.