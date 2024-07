€ 244 miljoen voor laatste ronde Regio Deals

Regio’s kunnen van 1 augustus t/m 31 oktober voorstellen indienen om aanspraak te maken in de 6e en laatste ronde van de Regio Deals. Hiervoor is € 244,3 miljoen beschikbaar. Doel van de Regio Deals is het verbeteren van de zogeheten brede welvaart; de kwaliteit van leven, wonen, werken van inwoners en ondernemers, nu en in de toekomst. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierover vandaag de Kamer geïnformeerd.

Net als bij eerdere rondes staat de kracht van de regio centraal en wordt bij de selectie rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Alle regio’s kunnen dus in aanmerking komen voor deze 6e ronde. Wel is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat en nog geen Regio Deal is geweest. Voor alle 6 rondes was in totaal € 1,8 miljard beschikbaar. Daarnaast droegen regio’s ook zelf financieel bij. In het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet uitgesproken de Regio Deals uit te bouwen tot investeringsagenda’s.

Minister Keijzer: “Regio’s staan voor grote uitdagingen, van woningbouw en werkgelegenheid tot bereikbaarheid en het op peil houden van voorzieningen. Daarom is het belangrijk om opnieuw in de regio te investeren. Met de Regio Deal benutten we de kracht van de regio en zorgen we dat overheden en bedrijven écht samen optrekken. De regio weet immers zelf het beste wat er nodig is. Zo blijven we ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen in Nederland, ongeacht de regio waar je woont.”

Regio Deal-dagen en webinar

In september worden in 3 regio's Regio Deal-dagen georganiseerd voor regionale partners die een voorstel voor een Regio Deal willen indienen. Deze vinden plaats op 3 september in Leiden, 4 september in Zwolle en 10 september in Utrecht. Meer informatie over het programma en aanmeldopties volgt binnenkort. Op 2 september vindt bovendien een webinar plaats. Zowel tijdens het webinar als op de Regio Deal-dagen komen onder andere het doel van Regio Deals, de financiering en diverse vormen van samenwerking aan bod.

Procedure en startmoment

Gemeenten, provincies, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Zij kunnen de voorstellen indienen van 1 augustus tot en met 31 oktober 2024 via rvo.nl/regiodeals. Het overzicht van de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen is ook te vinden op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Vervolgens besluit het kabinet begin 2025 welke voorstellen het Rijk en de regio samen uitwerken tot een Regio Deal. Het streven is om de deals van deze 6e ronde medio 2025 te ondertekenen.

