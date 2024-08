Aanvragen zorgbonus voor Zvw-pgb-zorgverleners mogelijk vanaf 2 september

Vanaf 2 september kunnen pgb-budgethouders een zorgbonus (ook wel bekend als ‘coronabonus’) aanvragen voor pgb-zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bonus is voor Zvw-pgb-zorgverleners die tijdens de coronapandemie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zij hebben onder moeilijke omstandigheden zorg verleend. Het gaat om een aanvraag voor de eerste zorgbonus van netto € 1.000 en de tweede zorgbonus van netto € 384,71.

Zvw-pgb-zorgverleners hebben - anders dan andere zorgverleners - nog geen zorgbonus mogen ontvangen. Terwijl ook zij tijdens de coronapandemie uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Voor deze specifieke groep was het ingewikkeld om een rechtmatige en uitvoerbare bonus uit te keren. Nu daar samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zorgverzekeraars een oplossing voor is gevonden, kunnen pgb-budgethouders ook voor Zvw-pgb-zorgverleners een welverdiende zorgbonus aanvragen.

Eerste en tweede zorgbonus

De eerste zorgbonus (€1.000 netto) is voor Zvw-pgb-zorgverleners die werkten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020.

De tweede zorgbonus (€384,71 netto) is voor Zvw-pgb-zorgverleners die werkten in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze bonusregeling zijn in lijn met de eerdere regelingen. De budgethouder kan de zorgbonus aanvragen voor een Zvw-pgb-zorgverlener die:

in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 en/of in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de budgethouder werkte op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht;

geen eerste- of tweedegraads familielid is van de budgethouder;

een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door onder moeilijke omstandigheden zorg te verlenen. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener is blijven werken voor een pgb-budgethouder die het coronavirus had. Of omdat de zorgverlener meer uren heeft moeten maken of geen vakantie heeft kunnen nemen;

nog geen zorgbonus heeft ontvangen;

niet meer dan twee keer modaal verdient als de zorgverlener voltijds werkt.

In de handreiking staat meer informatie over het aanvragen van de zorgbonus en wanneer een zorgverlener hier recht op heeft.

Aanvraagloket

Op 2 september om 09.00 uur opent de SVB het aanvraagloket voor pgb-budgethouders. Het loket sluit op 24 oktober 2024 om 18.00 uur. Daarna controleert de SVB of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat zo is, maakt de SVB de bonus over op de rekening van de zorgverlener.