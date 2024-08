Prinses Margriet, minister-president en staatssecretarissen Karremans en Nobel naar Paralympische Zomerspelen in Parijs

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bezoekt de Paralympische Zomerspelen van Parijs. Zij is aanwezig van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 augustus en van woensdag 4 september tot zondag 8 september. Prinses Margriet bezoekt de Paralympische Zomerspelen op uitnodiging van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Namens het kabinet zijn minister-president Schoof, staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport en staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie aanwezig bij de Paralympische Spelen.

Minister-president Schoof is aanwezig op zaterdag 31 augustus en bezoekt deze dag diverse sportwedstrijden.

Staatssecretaris Karremans is op woensdag 28 en donderdag 29 augustus en van zondag 1 september tot maandag 2 september in Parijs. Prinses Margriet en staatssecretaris Karremans zijn aanwezig bij de openingsceremonie en wonen diverse sportwedstrijden bij. Ook bezoeken zij het allereerste TeamNL Huis van de Paralympische Spelen. Prinses Margriet zal het TeamNL Huis openen en ook brengt zij een bezoek aan het Paralympisch Dorp. De staatssecretaris is aanwezig bij de friends & family bijeenkomst waar hij kennismaakt met familie en vrienden van de topsporters.

Staatssecretaris Nobel is op zondag 1 september aanwezig in het TeamNL Huis voor een bijeenkomst over de inclusieve arbeidsmarkt. Hij neemt er een actieverklaring in ontvangst waarin bedrijven zich uitspreken voor het aannemen van meer werknemers met een arbeidsbeperking.

Het IPC coördineert en faciliteert sinds 1989, naast internationale wedstrijden voor gehandicapte topsporters, de Paralympische Zomer- en Winterspelen. Het Comité wil laten zien dat iedereen in staat is door middel van sport succes te ervaren en anderen te inspireren.