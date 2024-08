Hugo de Jonge waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland

De heer H.M. (Hugo) de Jonge wordt waarnemend commissaris van de Koning (cvdK) in de provincie Zeeland. De ministerraad heeft op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 15 september 2024.

Minister Uitermark: “Hugo de Jonge is een enorm ervaren bestuurder. Bovendien liggen zijn roots in Zeeland; hij is geboren in Bruinisse en heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht in Zaamslag. Hij is een bestuurder die dicht bij de Zeeuwen kan staan, goed kan aanvoelen wat er speelt en een goede verbinding kan leggen tussen deze regio en Den Haag. Daarom ben ik blij dat hij deze taak als waarnemer op zich neemt. Bij hem is de provincie Zeeland in goede handen.”

Op woensdag 28 augustus 2024 sprak minister Uitermark met de Provinciale Staten van Zeeland over de voordracht van de heer De Jonge.

De heer De Jonge was van 2022-2024 minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van 2023-2024 ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook was hij wethouder in Rotterdam.

De benoeming volgt op het besluit van de huidige commissaris van de Koning Han Polman om zijn taken neer te leggen. Polman is per 15 september benoemd als Staatsraad bij de Raad van State.