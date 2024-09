Internetconsultatie Wijzigingsvoorstel Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Op voorstel van staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) gaat het wijzigingsvoorstel van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in internetconsultatie. In dit voorstel worden de maatregelen voor het verrekenen uit het wetsvoorstel Participatiewet in Balans uitgewerkt. Deze maatregelen dragen bij aan het oplossen van de (financiële) problemen waar bijstandsgerechtigden mee te maken kunnen krijgen als ze deeltijd gaan werken en hun inkomen uit werk wordt aangevuld met de bijstand.