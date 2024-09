IenW presenteert definitief maatregelenpakket Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft woensdag 4 september het definitieve maatregelenpakket gepresenteerd om het geluid rond Schiphol terug te dringen en de rechtsbescherming van omwonenden te herstellen. Met dit pakket wordt de geluidbelasting rond Schiphol met 17% teruggedrongen.

In de nacht komen er strengere geluidsnormen, waardoor vliegmaatschappijen in die uren stillere toestellen moeten inzetten. Daarnaast heeft KLM toegezegd stillere toestellen in de nacht in te gaan zetten. Schiphol gaat fors hogere tarieven rekenen aan airlines die lawaaiige toestellen inzetten. Zo wordt op de luchthaven het gebruik van de stilste toestellen gestimuleerd.

Ook committeren KLM en Transavia zich aan een snelle vlootvernieuwing in 2025. Deze nieuwe vliegtuigen maken minder geluid, wat geluidswinst oplevert voor de omgeving.

Een rustperiode op 2 banen was een van de voorgestelde maatregelen in het pakket, maar die is geschrapt. Zowel vanuit de sector als omwonenden, werd negatief gereageerd op dit voorstel.

Het maximale aantal toegestane vluchten in de nacht gaat van 32.000 naar 27.000.

Voor de zomer ging het vorige kabinet er nog van uit dat er een verlaging nodig was naar 460.000 tot 470.000 om het geluiddoel te halen. Maar naar aanleiding van onder andere meer gedetailleerde informatie die in de zomer is aangeleverd vanuit de sector, lijkt het erop dat de effecten van sommige maatregelen groter zijn dan verwacht.

Waar het maximale aantal vluchten precies op uitkomt, wordt momenteel nagerekend. Meer duidelijkheid over deze controle wordt verwacht in het najaar.

Tegelijkertijd wil het kabinet nu alvast de volgende stap zetten, door dit pakket officieel te notificeren bij de Europese Commissie. Dat is belangrijk vanwege de beoogde invoering van de maatregelen per november 2025. In de notificatie houdt het kabinet een bandbreedte aan in het aantal vliegbewegingen van 475.000 tot 485.000. De controle van de berekeningen kan nog leiden tot een andere uitkomst.



“Ik ben trots op dit pakket en denk dat we hiermee een goede balans hebben tussen de belangen van de omgeving en die van de luchtvaart”, zegt minister Barry Madlener (IenW). “En het maatregelenpakket is niet vrijblijvend. Vanuit de sector zijn toezeggingen gedaan over het halen van deze doelen, en daar heeft de sector ook concrete toezeggingen over gedaan. Als ze hun beloftes niet nakomen, zal dat ook gevolgen hebben.”

Dit pakket wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie, zodat die er een advies over kan uitbrengen. Daarna kan het kabinet een definitief besluit nemen over het maatregelenpakket, en het vastleggen ervan in regelgeving.