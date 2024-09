Martijn Ridderbos bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt

Martijn Ridderbos is door de minister van Economische Zaken benoemd tot bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De benoeming gaat in per 1 januari 2025. Het ACM-bestuur bestaat naast Ridderbos uit Manon Leijten en voorzitter Martijn Snoep. Ridderbos zal zich als bestuurslid van de ACM richten op de combinatie van het toezicht op de bescherming van consumenten en de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Hij zal de organisatie ondersteunen in het proces van verdere professionalisering. De ACM is als organisatie gegroeid als gevolg van een toename van toezichtstaken, onder meer op het gebied van digitale platforms en energie. Samen met zijn medebestuurders zal Martijn werken aan het versterken van de fundamenten waarop de organisatie kan voortbouwen om haar belangrijke maatschappelijke opgave te blijven vervullen.

Martijn is op dit moment vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering van de universiteit. Hiervoor was hij Concerndirecteur financiën Openbaar Ministerie en Algemeen directeur Dienstencentrum Openbaar Ministerie. Daarvoor was Martijn onder andere werkzaam bij Ernst & Young en Cap Gemini. Martijn heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een postdoctorale controllersopleiding afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam.