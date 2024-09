Benoemingen bij Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Gerben Edelijn wordt raadslid bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Marleen Stikker wordt herbenoemd als raadslid. De ministerraad heeft daar mee ingestemd op voorstel van minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Beljaarts van Economische Zaken.

Gerben Edelijn is CEO van Thales Nederland, een internationale high tech onderneming. Hij heeft een opleiding Electrical Engineering aan de Universiteit Twente en een lange staat van dienst in het technologisch bedrijfsleven. Zijn benoeming gaat in per 1 september 2024 en is voor een periode van vier jaar.

Marleen Stikker is sinds 2020 AWTI-raadslid. Zij is oprichter, directeur en bestuurder van Waag Futurelab voor technologie en maatschappij. Stikker is vandaag herbenoemd, voor een periode van vier jaar.

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. De raad bestaat uit tien deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI. De AWTI valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken.