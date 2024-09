Kabinet: alle beoordelingen toeslagenouders in 2025 afgerond

Het kabinet wil dat alle gedupeerde toeslagenouders halverwege volgend jaar hun integrale beoordeling hebben afgerond. Dat betekent dat onterecht ingevorderde bedragen dan met rente zijn terugbetaald en ouders een financiële compensatie hebben ontvangen voor emotionele schade. Ook zijn alle schulden aangepakt. Uiterlijk eind 2027 moeten ook de laatste ouders die recht hebben op vergoeding van aanvullende schade zijn gecompenseerd. Dat staat in het regeerprogramma dat vandaag is gepresenteerd.

“Het is onze ambitie om alle gedupeerde ouders en getroffen jongeren van de toeslagenaffaire te helpen hun leven weer op de rit te krijgen”, zegt staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane). “Het is dan ook belangrijk om mensen perspectief te bieden en duidelijk te maken wanneer de hersteloperatie is afgerond. Tegelijkertijd beseffen we dat naast financieel herstel en brede ondersteuning vanuit de gemeenten juist ook emotioneel herstel van groot belang is. Ouders en jongeren geven aan dat zij daar vooral ook zelf invulling aan willen geven. Daarom gaat het kabinet initiatieven van ouders en jongeren faciliteren, bieden we ondersteuning op het gebied van mentaal welzijn en stimuleren we de lotgenotencontact en de inzet van ervaringskennis. Daarnaast is het ook van belang dat we het toeslagstelsel zelf hervormen en voorkomen dat mensen opnieuw in de problemen kunnen komen.”

68.000 aanmeldingen

Meer dan 68.000 ouders hebben zich aangemeld. Negennegentig procent van de ouders die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels de eerste toets gehad. In totaal zijn er nu ruim 37.000 ouders erkend als gedupeerde. Zij hebben 30.000 euro ontvangen. Hun schulden worden aangepakt en ze krijgen ondersteuning vanuit de gemeente. Ook alle gedupeerde kinderen hebben een financiële vergoeding gehad.

Voortgang

Dat eind 2027 alle ouders volledig gecompenseerd zijn, betekent niet dat alle ouders nog drie jaar op herstel moeten wachten. Bijna 50.000 ouders hebben inmiddels de integrale beoordeling afgerond. De verwachting is dat medio 2025 alle ouders die zich aangemeld hebben, dit proces hebben doorlopen. Het kabinet denkt na afronding van alle integrale beoordelingen nog maximaal twee jaar nodig te hebben om ook alle bezwaarprocedures te behandelen. Ook de groep ouders die na de integrale beoordeling nog aanvullende schade heeft, bijvoorbeeld omdat zij hun baan zijn verloren of hun huis hebben moeten verkopen, moeten dan volledige financiële compensatie hebben ontvangen.

Toeslagenstelsel

Meer dan 8 miljoen mensen ontvangen een of meerdere toeslagen. Veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van toeslagen om de zorg, de huur en de kosten voor kinderen te kunnen betalen. Niet voor iedereen is het duidelijk hoe het toeslagenstelsel werkt. Mensen verdwalen in de ingewikkelde regelingen. Ook weten mensen vaak pas achteraf of ze geld mogen houden. Een vergissing of fout kan bovendien grote gevolgen hebben. Dit leidt tot onzekerheid, problematische terugvorderingen en zorgt er voor dat mensen geen toeslagen aanvragen, terwijl zij er wel recht op hebben. Het kabinet wil daarom het toeslagenstelsel in samenhang met de sociale zekerheid en inkomstenbelasting hervormen. Het kabinet wil begrijpelijke regelgeving, terugvorderingen en voorschotten zoveel mogelijk beperken en de dienstverlening verder verbeteren. Mensen hebben ook in het hier en nu problemen. Daarom worden ook op korte termijn knelpunten en schrijnende situaties opgelost binnen het huidige stelsel van sociale zekerheid, toeslagen en belastingen.