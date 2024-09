Anne Flierman vanaf 1 september voorzitter Politieonderwijsraad

Per 1 september 2024 begint dr. Anne Flierman als onafhankelijk voorzitter van de Politieonderwijsraad. Hij is voorgedragen door de minister van Justitie en Veiligheid en benoemd door de Kroon.

Profiel

Anne Flierman is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Hij was tot 2021 voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en in de periode 2009–2019 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA. Eerder was hij onder meer gemeentesecretaris van Arnhem en voorzitter van het bestuur van de Universiteit Twente en vicevoorzitter van het bestuur van de Universiteit Maastricht.

Met de komst van Anne Flierman krijgt de Politieonderwijsraad opnieuw een deskundig en gedreven voorzitter die het als een voorrecht ziet om vanuit een breed samengestelde Politieonderwijsraad een bijdrage te mogen leveren aan de opgaven waar het politieonderwijs voor staat.

Flierman: “Het belang van een hoogwaardige en op haar taken toegeruste politieorganisatie is voor mij evident, en daarmee ook het belang van een goede opleiding van politiemensen, zowel op mbo- als op hbo-niveau.”

Over de Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd en ongevraagd over het Nederlandse politieonderwijs en de Strategische Onderzoeksagenda Politie. Dit resulteert in adviezen en verkenningen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en ervaringen in de praktijk. De Politieonderwijsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Politie, de Politieacademie, het openbaar bestuur, het Openbaar ministerie, de politievakorganisaties, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Tevens maakt een onafhankelijk deskundig lid op het terrein van het toegepast wetenschappelijk onderzoek deel uit van de Raad.