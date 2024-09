Begroting LVVN 2025: focus op voedselzekerheid en innovatie

De begroting van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) focust meer dan in voorgaande jaren op voedselzekerheid, de innovatiekracht van de landbouwsector en de toekomst van en waardering voor boeren, vissers en tuinders. De totale begroting bedraagt komend jaar bijna € 4,7 miljard. In het hoofdlijnenakkoord is extra geld gereserveerd voor de agrarische sector, daarvan gaat komend jaar een bedrag van € 40 miljoen als startpakket naar de LVVN-begroting. Het geld is bedoeld voor maatregelen om de mestmarkt te verlichten (€ 15 miljoen), voor doelsturing (€8 miljoen), natuurmonitoring (€ 8 miljoen), visserij (€ 4,5 miljoen), innovatie (€ 3,5 miljoen) en dierwaardigheid (€ 1 miljoen).

Innovaties en doelsturing

Het kabinet wil sturen op doelen (doelsturing), zodat boeren zelf kunnen bepalen wat er nodig is voor de doorontwikkeling van hun bedrijf. Het kabinet reserveert in 2025 € 8 miljoen voor het ontwikkelen van een systematiek voor deze doelsturing, de zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Bedrijven kunnen daarmee laten zien waar ze zich bevinden op weg naar de gestelde doelen. Het budget biedt ook ruimte om te experimenteren met innovaties in de praktijk. Er komen vanaf 2025 3 tot 6 locaties om te experimenteren, zoals met watermeetsystemen voor de akkerbouw, precisielandbouw met onkruidrobots, en effecten van weidegang van melkvee. De opgedane kennis wordt gedeeld via een nationaal platform. Ook onderzoekt het Rijk met het programma ‘Robots naar de boerenpraktijk’ hoe bedrijven kunnen besparen op arbeidskrachten door gebruik van machines.

Mest

Voor het plan van minister Wiersma om de druk op de mestmarkt te verlichten, is € 15 miljoen gereserveerd. Dit geld gaat onder meer naar stimulering van de exportmarkt voor mest met een gezant om de vraag aan te trekken (€ 0,5 miljoen, aanjager voor het oplossen van knelpunten voor vergunningsverleningstraject voor mestverwerking (€ 1,5 miljoen) en het optuigen van een nieuwe subsidieregeling waarmee boeren mest geschikt kunnen maken voor de export (€ 7,5 miljoen). Meer informatie over het plan voor de mestmarkt is te vinden in het bericht van vorige week.

Natuur

Om de natuur in Nederland op het land en in het water te behouden en de daadwerkelijke staat van de natuur leidend te laten zijn, is goede natuurmonitoring cruciaal. De laatste jaren is de vraag toegenomen naar betere, meer uniforme en gebiedsgerichte data, met meer inzicht in de effectiviteit van maatregelen. Hiervoor komt in 2025 € 7,5 miljoen extra beschikbaar. Ook komt er € 0,5 miljoen extra beschikbaar om de Nationale Databank Flora en Fauna zo snel mogelijk kosteloos open te stellen voor publieke doeleinden.

Volgens de Europese Natuurherstelverordening moet Nederland binnen twee jaar een eerste versie van het nationaal natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Hiervoor is in totaal € 43,8 miljoen gereserveerd. Van dat bedrag komt € 17,5 miljoen op de begroting van 2025 te staan.

Visserij

Vissers op zee en in de grote wateren leveren gezond en gevarieerd voedsel en dragen daarmee bij aan onze voedselvoorziening. Het kabinet trekt € 4,5 miljoen extra uit voor innovaties die de ontwikkeling naar een toekomstgerichte, rendabele en duurzame visserij ondersteunen. Voor de garnalenvisserij wil het kabinet in het eerste kwartaal van 2025 komen met een toekomstvisie. Daarnaast werkt het kabinet aan een vrijwillige saneringsregeling die open moet gaan in de zomer van 2025. Hiervoor is in totaal € 49,5 miljoen beschikbaar.

Dierwaardigere veehouderij

Het kabinet wil stappen zetten naar een dierwaardigere veehouderij. Hiervoor moeten veehouders niet alleen een goed werkend houderijsysteem hebben, zij moeten hun producten ook voor een goede prijs kunnen verkopen. Het ministerie van LVVN wil daarom ketendeals stimuleren, waarin veehouders en afnemers samenwerken en afspraken maken over de verkoop van producten met aandacht voor dierwaardigheid. Het doel is om de markt voor deze dierwaardig geproduceerde producten te versterken. Het kabinet trekt hiervoor in 2025 € 1miljoen uit.

Gebiedsspecifiek (door)werken

LVVN blijft in 2025 gebiedsspecifiek doorwerken, om afhankelijk van het gebied de juiste maatregelen te kunnen nemen. Het ministerie doet dit samen met de provincies. Daarom stelt het kabinet € 45,5 miljoen extra beschikbaar voor provincies om koplopersprojecten uit te voeren in het landelijk gebied. Ook is er de komende jaren € 172 miljoen beschikbaar voor de nationale grondbank, wat zorgt voor meer grondmobiliteit. Het geld gaat naar de aankoop van gronden die later gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld kavelruil en verplaatsing.