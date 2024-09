Evenwichtig pakket voor meer koopkracht komende jaren

Het kabinet ondersteunt werkende middeninkomens en kwetsbare groepen met een pakket aan koopkrachtmaatregelen. De meeste mensen krijgen daardoor volgend jaar naar verwachting meer te besteden. Zo wil het kabinet de bestaanszekerheid vergroten en mensen stimuleren om meer te gaan werken. Dat schrijven minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie in hun begroting die vandaag is overhandigd aan de Tweede Kamer.

Werken moet meer gaan lonen. Doordat er een nieuwe belastingschijf bijkomt, gaan mensen minder belasting betalen over hun inkomen tot € 38.000. Daar staat een verlaging van de algemene heffingskorting tegenover. Mensen die het minimumloon of minder verdienen, krijgen straks wel het maximale bedrag van de heffingskorting.



Het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens daalt komend jaar, van 4,5% naar 4,4%. Ook het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft, stijgt komend jaar niet, maar blijft gelijk op 4,7%. De komende jaren stijgen het aantal mensen en het aantal kinderen onder de armoedegrens naar verwachting niet.



Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget vanaf 2025. Het bedrag per kind gaat daardoor maximaal met € 75 omhoog. Voor de meeste werkende ouders wordt de kinderopvang goedkoper, doordat er € 425 miljoen extra naar de kinderopvangtoeslag gaat om toe te groeien naar het nieuwe stelsel van bijna gratis kinderopvang. De huurtoeslag wordt eenvoudiger gemaakt en stijgt vanaf 2026 met ongeveer € 11,50 per maand. Het kabinet reserveert voor het kindgebonden budget € 300 miljoen per jaar en voor de huurtoeslag € 500 miljoen per jaar. Verder wordt de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting bevroren, waardoor het bedrag voor de bijstand op peil blijft.



Door dit pakket stijgt komend jaar voor de meeste mensen de koopkracht. De verwachting is dat een doorsnee huishouden er met 0,7% op vooruitgaat. Werkenden gaan er 0,7% op vooruit en gepensioneerden 0,6%. Mensen met een uitkering gaan er komend jaar naar verwachting 1% op vooruit. Een stel met alleen AOW gaat er 1,3% op vooruit.

Aanpak armoede en schulden

Werk is de beste weg uit armoede, daarom zetten we in op het zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Daarnaast werkt het kabinet binnen het Nationaal Programma tegen Armoede en Schulden samen met andere partijen aan maatregelen voor de korte en langere termijn. Het kabinet wil samen met gemeenten het beleid tegen kinderarmoede verbeteren. Een basisvoorwaarde om je op school te kunnen ontwikkelen is een gevulde maag. Daarom trekt het kabinet € 135 miljoen per jaar uit voor gratis schoolmaaltijden.

Het kabinet trekt in 2025 en 2026 € 60 miljoen uit voor hulp aan mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Daarbij is ook bereidheid nodig van private partijen om aan de aanpak van energiearmoede bij te dragen.

Verder komt er € 75 miljoen extra vrij voor de aanpak van problematische schulden. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van schulden. Zo investeert het kabinet onder meer in vroegsignalering en het verbeteren van het invorderingsstelsel. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie om een integraal schuldenoverzicht in te voeren zodat mensen meer inzicht in hun financiën krijgen.

Zekerheid over werk en inkomen, integratie

Het kabinet komt met een hervormingsagenda om het stelsel van sociale zekerheid, toeslagen en inkomstenbelasting te vereenvoudigen. Regelingen moeten zekerheid bieden en begrijpelijk zijn. Onderdeel van de agenda zijn het invoeren van bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders, een vereenvoudiging van de Participatiewet en het verbeteren van de WIA. Op korte termijn pakken we hardheden aan door onder meer het aanpassen van het toeslagpartnerbegrip en netto in plaats van bruto terugvorderen.

Het is belangrijk dat iedereen die kan werken dat ook doet. Het kabinet stimuleert mensen om (meer) te werken. Daarvoor richten we ons meer op wat mensen wel kunnen, bijvoorbeeld bij mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft verschillende plannen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en wil daarover in gesprek met de samenleving.

Ook van nieuwkomers wordt verwacht dat zij deel gaan nemen op de arbeidsmarkt en meedoen in de samenleving. Het kabinet biedt hierbij ondersteuning op het terrein van taal, werk en kennis van de Nederlandse samenleving, inclusief normen en waarden.