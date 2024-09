Forse bezuiniging ouderenzorg van de baan, streekziekenhuizen open houden en geen bezuiniging op sport

Volgend jaar is € 109 miljard beschikbaar voor de zorg. Het kabinet gaat in 2025 aan de slag om de zorg voor alle Nederlanders, van jong tot oud, toegankelijker en gelijkwaardiger te maken. We willen dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid leven en dat ieder individu de mogelijkheid heeft om (mentaal) gezond en fit te zijn en te blijven.

Eigen risico bevroren, premie en zorgtoeslag omhoog

De zorgpremie stijgt naar gemiddeld € 156 per maand. Driekwart daarvan komt door de bijstelling van lonen en prijzen in de zorg. De zorgtoeslag gaat met € 6,50 per maand omhoog. Het eigen risico wordt in 2025 bevroren op € 385. In aanloop naar het verlagen van het eigen risico naar € 165 in 2027 is in 2025 alvast € 2,5 miljard beschikbaar gemaakt om de belasting van alle huishoudens te verlagen.

Streekziekenhuizen open houden

Het ministerie van VWS concretiseert komend jaar met veldpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA). De zogeheten beweging naar de voorkant en daarmee het openhouden van de streekziekenhuizen wordt het uitgangspunt. Afspraken worden gemaakt om de spoedeisende hulp, acute verloskunde en intensive care uit de marktwerking te halen en te financieren op basis van een beschikbaarheidsbijdrage zoals gebruikelijk in de ambulancezorg. Meerjarige contracten en het niet langer centraliseren van operaties van eenvoudige aard, geven zekerheid om in het streekziekenhuis of kleiner ziekenhuis in de stad te blijven werken.

Personeelstekorten afwenden

Om te voorkomen dat personeelstekorten in de zorg onbeheersbaar worden, regelt het kabinet komend jaar met voorrang de randvoorwaarden voor de inzet van generatieve AI, digitalisering, standaardisering, automatisering en gegevensuitwisseling met in acht neming van privacy. Voor 2025 is hier € 162 miljoen voor beschikbaar. Ook komt het kabinet met een campagne: Agressie tegen hulpverleners, dat doe je niet!

Forse bezuiniging ouderenzorg van de baan

Er is een streep gezet door een drietal maatregelen in de ouderenzorg van het vorige kabinet. Hiermee is de bezuiniging van € 615 miljoen voor 2025 van de baan. Voor de gehandicaptenzorg is in 2025 € 168 miljoen extra beschikbaar. Daarnaast wordt vanaf 2027 het beschikbare budget voor de langdurige zorg met € 600 miljoen verhoogd. De langdurige zorg wordt betrokken bij de concretisering van het Integraal Zorgakkoord.

Beschermen van gezondheid en weerbaarheid

Gezondheid en kwaliteit van leven is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Om de gezondheid van kwetsbare groepen beter te beschermen, streeft het kabinet ernaar om in 2025 te starten met het vaccineren van baby’s tegen het RS-virus. Ook is er een nieuw pneumokokkenvaccin voor ouderen beschikbaar. Het verhogen van mentale weerbaarheid en het verminderen van wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt in 2025 verder uitgewerkt in een werkagenda voor mentale gezondheid en ggz. Voor het aanpakken van de wachtlijsten is in 2025 en 2026 € 30 miljoen per jaar extra beschikbaar.

Geen bezuiniging op sport in 2025

Onze ambitie is dat iedereen in Nederland de mogelijkheden heeft om te sporten en bewegen, en hierbij te schitteren en te genieten. De VWS uitgaven aan sport die voor 2025 gepland stonden, blijven hetzelfde. Er wordt volgend jaar dus niet bezuinigd op sport. Voor 2025 is er € 74 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van sportverenigingen via de BOSA-regeling. Zo worden de sportinfrastructuur en duurzame samenleving ondersteund die uitnodigen tot bewegen.