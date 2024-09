Nieuwe oplossing kapitaalbehoefte TenneT

TenneT maakt het elektriciteitsnet toekomstbestendig. De komende jaren zijn daarvoor forse investeringen nodig in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit is belangrijk om aan de groeiende vraag naar energie te kunnen voldoen en alle huishoudens en bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen aan te kunnen sluiten. TenneT heeft daarom kapitaal nodig voor investeringen in Nederland en Duitsland.

Het kabinet wil voor het Duitse deel in beginsel geen Nederlands belastinggeld gebruiken. De deelname van private investeerders in TenneT Duitsland wordt op dit moment gezien als de beste structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Zo’n deelname zou kunnen via een onderhandse uitgifte van aandelen of een beursgang. De komende maanden worden hierover gesprekken gevoerd.

Dit schrijven minister Heinen (Financiën) en minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar werd bekend dat een deal voor de volledige verkoop van Tennet Duitsland aan de Duitse staat geen optie meer was nadat Duitsland aangaf daar van af te willen zien. Het kabinet is voornemens om zelf zorg te blijven dragen voor de financiering van TenneT Nederland en over de vorm hiervan in het voorjaar van 2025 een besluit te nemen.

Om de periode tot aan de implementatie van structurele oplossingen te overbruggen, verstrekt het kabinet het bedrijf een aanvullende lening van 2 miljard euro voor 2025 en 17 miljard euro voor 2026. Voor 2024 en 2025 waren al bedragen van respectievelijk 13 en 12 miljard euro beschikbaar gesteld.

Deze lening is nodig om TenneT en de markt zekerheid te geven om verder te gaan met de noodzakelijke investeringen in het elektriciteitsnetwerk, waardoor plannen de komende twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Deze zekerheid is ook belangrijk om een succesvolle transitie te realiseren. TenneT zal uiteindelijk geen gebruik hoeven te maken van de aanvullende lening als structurele oplossingen voor de financieringsbehoefte tijdig worden geïmplementeerd.