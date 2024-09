Werkbezoeken economieminister Beljaarts aan internationale collega’s

Het kabinet wil het verdienvermogen van Nederland versterken door ondernemerschap van mkb tot grootbedrijf te stimuleren. Dat biedt kansen, maar is ook noodzaak om te voorkomen dat Nederland ongewenst afhankelijker raakt van (half)producten of grondstoffen vanuit landen van buiten de EU. Over die kansen en uitdagingen van economische samenwerking op terreinen als technologie, innovatie, industrie en digitalisering gaat minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) volgende week in gesprek met diverse internationale collegaministers.

Beljaarts bezoekt op zondag 22 en maandag 23 september de Amerikaanse hoofdstad Washington voor overleg met Nederlandse en Amerikaanse bedrijven, denktanks, politici en de overheid over de mogelijkheden om de economische- en innovatiesamenwerking tussen beide landen te verdiepen. Bijvoorbeeld op terreinen als halfgeleiders, quantum, fotonica en via andere technologieën die nodig zijn voor het versterken, digitaliseren en verduurzamen van het bedrijfsleven en de industrie.

“De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste economische partner buiten Europa. Het kabinet heeft van oudsher veel overleg over nationale en economische veiligheid. Dat is topprioriteit. Maar daarnaast is het van wederzijds belang, vooral voor kleine en grote bedrijven hier en in de VS, om samen te blijven investeren in innovatieve technologieën en onze maakindustrie. Het is wat dat betreft voor mij én-én”, aldus minister Beljaarts.

Over thema’s als concurrentie, industrie en innovatie spreekt de Nederlandse minister van Economische Zaken met zijn Europese collega’s op donderdag 26 september in Brussel tijdens en rondom de EU Raad voor Concurrentievermogen. De ministers hebben overleg over het verdienvermogen van de toekomst, technologie, innovatie en diverse uitdagingen voor de industrie en het bedrijfsleven op de interne markt.

Vrijdag 27 september staat in het teken van digitalisering van de economie en infrastructuur. Minister Beljaarts neemt in het Deense Kopenhagen deel aan de zogenoemde D9+ vergadering van ministers uit elf EU-lidstaten die het sterkst zijn gedigitaliseerd en gezamenlijke ambities hebben om hun bedrijfsleven en digitale technologieën te versterken, consumenten beter te beschermen en te zorgen voor een bijpassende Europese digitale strategie. Nederland zit in maart 2025 de volgende D9+ top voor. De gesprekken dienen ook als kennismaking na het aantreden van het nieuwe kabinet afgelopen juli.