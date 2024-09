Eén Nederlands platform voor onveilige of illegale producten

Online platforms zijn de afgelopen jaren steeds meer producten uit Azië en Amerika direct aan Europese consumenten gaan verkopen. Dit heeft niet alleen geleid tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers, maar ook tot meer onveilige of illegale producten die in de EU en Nederland niet verkrijgbaar of toegestaan zijn. Daarom is het belangrijk dat er één platform komt waar Nederlandse consumenten en ondernemers meldingen hierover kunnen doen. Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken), verantwoordelijk voor consumentenbescherming en het toezicht op producten, maakt vandaag de start van productenmeldwijzer.nl bekend in een brief aan de Tweede Kamer.





In Nederland houden vijf toezichthouders op hun eigen terrein toezicht op producten: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo ziet de NVWA bijvoorbeeld toe op de EU-verordening Algemene Productveiligheid waar veel consumentenproducten onder vallen, de ILT op voer- en vaartuigen en de RDI op diverse digitale apparaten. De toezichthouders zijn allemaal op productenmeldwijzer.nl aangesloten, zodat een consument of ondernemer voortaan bij één platform terecht kan.



Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Consumenten kunnen bij defecten of onveiligheid vaak lastig met verkopers uit landen van buiten de EU contact leggen. Daarom is goed toezicht essentieel en moet een melder makkelijker daar toegang toe hebben. Bijvoorbeeld via één platform. Je kunt immers niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen en consumenten te beschermen. We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, weren op online platforms.”

Aangescherpte productregels vanaf december 2024

Consumenten zijn vanaf december 2024 ook beter beschermd tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk zijn voor de gezondheid of gevaar opleveren voor kinderen. Voor elk product moet dan óf de fabrikant zelf óf een voor productveiligheid aansprakelijke persoon zijn gevestigd in de EU. Anders mag een product niet worden aangeboden in Europa en Nederland. Deze regels gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels én op online platforms. Als een specifiek product door een toezichthouder als onveilig is aangemerkt, moeten online platforms in de EU op verzoek van die autoriteit ook álle identieke producten verwijderen.