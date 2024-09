In 2025 betere dienstverlening aan mensen die toeslagen ontvangen

De Dienst Toeslagen gaat mensen gerichter wijzen op hun recht op toeslagen. Daarnaast wordt het makkelijker om wijzigingen door te geven, bijvoorbeeld via online kanalen. En toeslagenontvangers worden vaker benaderd als er een kans is op een hoge terugvordering. Deze maatregelen neemt dienst Toeslagen om te zorgen dat toeslagenontvangers nog beter geholpen worden rond het aanvragen en ontvangen van toeslagen. Dat staat in het jaarplan Dienst Toeslagen, dat staatssecretaris Nora Achahbar van Financiën (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer stuurde.

Staatssecretaris Achahbar: “Toeslagen zijn belangrijk voor de bestaanszekerheid van veel huishoudens in ons land. Maar voor veel mensen is het toeslagenstelsel complex. Daarom gaan we mensen nog gerichter wijzen waar ze recht op hebben. Zo willen we zorgen dat iedereen die er recht op heeft, de toeslag ook aanvraagt. Daarnaast nemen we maatregelen om te voorkomen dat mensen een te hoge toeslag ontvangen, die ze dan later moeten terugbetalen. Zo voorkomen we hoge terugvorderingen, die mensen in financiële problemen kunnen brengen.”

Meer dan 8 miljoen mensen ontvangen één of meerdere toeslagen. Voor veel mensen werkt dit stelsel goed. Maar het stelsel kan voor mensen ook complex zijn, bijvoorbeeld omdat mensen vaak pas achteraf weten of ze geld dat ze ontvangen mogen houden. Ook kan het grote gevolgen hebben als iemand bepaalde gegevens, zoals de hoogte van diens inkomen, niet goed of niet op tijd doorgeeft. Dit leidt tot onzekerheid, hoge terugvorderingen en zorgt er voor dat mensen geen toeslagen aanvragen, terwijl zij er wel recht op hebben. Het kabinet wil daarom het toeslagenstelsel in samenhang met de sociale zekerheid en inkomstenbelasting hervormen. Hier werkt het kabinet komend jaar aan verder, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met Dienst Toeslagen.

Tot die hervorming er is, wordt continu bekeken wat beter kan in het huidige stelsel. Dat leidt er toe dat Dienst Toeslagen in 2025 de dienstverlening verder verbetert. Zo worden de uitbreiding van de mogelijkheden en de informatieverstrekking via de portal, website en app uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat de burgers meer inzicht krijgen in de eigen toeslag(en) en maakt het mogelijk wijzigingen zo laagdrempelig mogelijk door te geven. Ook komt er een meer doelgroepgerichte benadering om burgers te wijzen op hun recht op toeslagen. Hiermee hoopt de dienst niet-gebruik tegen te gaan zodat mensen ook echt een toeslag aanvragen wanneer ze daar recht op hebben. Verder wordt de invorderingsstrategie verder uitgewerkt zodat burgers die in financiële problemen terecht zijn gekomen beter kunnen worden geholpen.