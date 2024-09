Eerste bezoek Staatssecretaris Szabó aan Bovenwindse eilanden

Staatssecretaris Zsolt Szabó bezoekt van 29 september tot en met 5 oktober de Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het is de tweede reis van de staatssecretaris naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het bezoek staat in het teken van een brede kennismaking met de eilanden, economische ontwikkeling en gesprekken met bestuurders en ondernemers.

Sint Eustatius

Het formele programma start op 30 september op Sint Eustatius, met een ontmoeting met gezaghebber Alida Francis en het bestuurscollege. De staatssecretaris maakt ook kennis met de leden van de eilandsraad.



Tijdens een tour over het eiland laat de secretaris zich informeren over de laatste ontwikkelingen. Zo bezoekt de heer Szabó onder meer de haven, de werkzaamheden aan de klif en een wegenbouwproject en maakt hij kennis met enkele Statiaanse ondernemers. Tijdens een rondwandeling door het historisch centrum van Oranjestad, leert de staatssecretaris de bijzondere geschiedenis en (materiële) erfgoed van Sint Eustatius kennen. Het renoveren van het cultureel historisch erfgoed van Sint Eustatius, maakt het eiland aantrekkelijker voor toerisme en zorgt daarmee voor een economische impuls.

Saba

Vanaf 1 oktober is staatssecretaris Szabó op Saba. Hij spreekt onder meer gezaghebber Jonathan Johnson, de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad. Op 2 oktober is de staatssecretaris aanwezig bij de officiële lancering van Govroam en Public Roam. Deze wifinetwerken moeten zorgen voor toegankelijk en veilig internet op Saba.



Tijdens een tour over het eiland bezoekt de staatssecretaris onder meer een landbouwproject waar gewerkt wordt met hydrocultuur en de locatie waar de nieuwe haven zal worden gerealiseerd. Ook gaat de staatssecretaris naar St. Johns, waar het multifunctionele centrum dat onderdeel is van de Regio Deal Saba, wordt gerealiseerd. Verder maakt hij kennis met Saba Reach, een programma gericht op meer zelfstandigheid voor kwetsbare mensen en spreekt hij een aantal Sabaanse ondernemers.

Sint Maarten

Op Sint Maarten heeft de heer Szabó op 3 oktober een ontmoeting met gouverneur Ajamu Baly. Die dag staat verder in het teken van bestuurlijke gesprekken met demissionair minister-president Luc Mercelina en het demissionaire kabinet. De staatssecretaris brengt ook een bezoek aan het parlement waar hij de nieuwe statenleden ontmoet. Op het vliegveld van Sint Maarten wordt de staatssecretaris bijgepraat over grenstoezicht. Andere relevante ontwikkelingen waar de staatssecretaris over wordt geïnformeerd zijn onder meer de wederopbouw van Sint Maarten na de orkanen, de stand van zaken bij energiecentrale GEBE en het Landspakket. Ook bezoekt de heer Szabó de Point Blanche gevangenis. Nederland betaalt mee aan de realisatie van een nieuwe gevangenis. Verder spreekt de staatssecretaris met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over het ondernemersklimaat op Sint Maarten.