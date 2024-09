Minister-president Schoof brengt werkbezoek aan Lelystad

Minister-president Schoof brengt woensdag 2 oktober een werkbezoek aan Lelystad. Het bezoek staat in het teken van de grootschalige woningbouwopgave.

Het bezoek van de minister-president start met een ontvangst op het stadhuis van Lelystad. Daar maakt hij kort kennis met burgemeester Baltus en wethouder Grimbergen. Aansluitend volgt een korte wandeling door de binnenstad waar de minister-president, onder andere in gesprekken met ondernemers, nadere toelichting krijgt op de aanpak van leegstand en het ombouwen van winkels naar woningen.

Hierna bezoekt de minister-president de Zandbank in Lelystad-Oost waar hij in gesprek gaat met bewoners en een indruk krijgt van de renovatieopgave van de woningen en de leefbaarheid in de buurt.

Vervolgens bezoekt de minister-president flexwooncomplex Lars en Lily waar geëxperimenteerd wordt met bijna kant-en-klare woningen uit de fabriek. Tenslotte wordt de minister-president bijgepraat over de gezamenlijke ontwikkeling van de woonwijk ZuiderC, waar 15.000 woningen op voornamelijk Rijksgrond gerealiseerd worden.