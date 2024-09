Herbenoeming voorzitter en benoeming lid Kiesraad

Wim Kuijken is voorgedragen voor herbenoeming als voorzitter van de Kiesraad per 1 januari 2025. Daarnaast is Prof. dr. Carolien van Ham voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 november 2024. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordrachten op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wim Kuijken is voorzitter van de Kiesraad sinds 1 januari 2021. Daarnaast is hij voorzitter van de raden van toezicht van Amsterdam UMC, het Kadaster en Luchtverkeersleiding Nederland.

Carolien van Ham is hoogleraar Empirische Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij volgt prof. dr. Rudy Andeweg op, die in juni is overleden.