Maatregelen ingegaan voor betere bescherming spelers van online kansspelen

Op 1 oktober 2024 zijn maatregelen van kracht geworden, die spelers bewuster maken van hun speelgedrag. Het doel is spelers te beschermen tegen de risico’s van online kansspelen. Onder de maatregelen vallen onder andere het verantwoord bepalen van een speellimiet en het voorschrijven van een verplicht contactmoment tussen een speler en de kansspelaanbieder wanneer de speler de stortingslimiet wil verhogen. Ook het invullen van de speellimiet in een neutrale omgeving, zonder vooraf ingevulde opties of reclame is een nieuwe maatregel. Alle bedragen moeten bovendien worden weergegeven in euro’s. De maatregelen komen voort uit de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid / Bas Kijzers

Speellimiet en contactmoment

Sinds 1 oktober zijn maatregelen voor online kansspelen ingegaan om de speler bewuster te laten spelen. Zo geldt er vanaf nu voor nieuwe spelers een maandelijks stortingslimiet van maximaal €350 voor volwassenen en van maximaal €150 voor jongvolwassenen tot 24 jaar. Als een speler een hogere limiet in wil stellen, kan dit pas na een verplicht persoonlijk contactmoment vanuit de speler met de kansspelaanbieder. De kansspelaanbieder is in dit contactmoment verplicht om de speler te wijzen op de gevolgen en risico’s van het instellen van een hoge speellimiet en het risico om dit bedrag te verliezen. Ook is de aanbieder verplicht de speler te attenderen op de mogelijkheid voor hulp en ondersteuning en op de mogelijkheid van een gokstop via het uitsluitingsregister Cruks. Een speler die al voor 1 oktober een speellimiet boven €350 (of €150 voor jongvolwassenen) ingesteld had, krijgt van de spelaanbieder bericht over dit hoge limiet, de risico’s hiervan en de beschikbare hulp. Het verplichte contactmoment doorbreekt de anonimiteit van de speler en haalt hem of haar uit de roes van het online gokken. Bovendien zorgt het contactmoment ervoor dat de speler extra nadenkt over het speelgedrag.

Staatssecretaris Struycken: “We moeten spelers beter beschermen tegen de risico’s van online kansspelen. De maatregelen die 1 oktober ingaan, kunnen een groot verschil maken. Nieuwe regels rond een speellimiet moeten spelers bewuster maken van hun speelgedrag en van de verliesrisico’s. Ook komen er meer eisen voor kansspelaanbieders om de speler te waarschuwen en voor de invulling van de zorgplicht. Zo wordt het risico op gokverslaving verminderd.”

Extra beschermingsmaatregelen

Naast de maatregel van een speellimiet met een verplicht contactmoment, gaan er meer maatregelen in die de speler voor en tijdens het spelen bewuster moet maken van zijn of haar speelgedrag. Zo moet een speler de speellimiet in een neutrale omgeving kunnen bepalen, zonder vooraf ingevulde opties of reclame. Ook zijn aanbieders verplicht te vragen of de speler bereid is het ingestelde bedrag te verliezen. Verder moeten alle bedragen worden weergegeven in euro’s, niet in tokens of chips. Zo is de speler zich meer bewust van de het bedrag dat hij of zij kan verliezen. Kansspelaanbieders zijn verplicht de speler erop te wijzen wanneer er gekozen kan worden voor een lagere inzet dan het standaard ingevulde bedrag. Daarnaast moeten aanbieders de speler elke 30 minuten via een pop-up wijzen op de duur van de speelsessie en de limieten.

Maatregelen Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft op 1 oktober 2024 ook nieuwe maatregelen in laten gaan. Zij verplicht kansspelaanbieders om na te gaan of de speler de financiële gevolgen kan dragen als deze meer dan €700 per maand (of meer dan €300 voor een jongvolwassene tot 24 jaar) op zijn of haar rekening wil storten. Als op dat moment geen contact gelegd kan worden met de speler, moet de kansspelaanbieder de toegang tot het spelersaccount beperken.