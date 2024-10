Staatssecretaris Paul lanceert boekenclub ‘Het LeesLokaal’

Goed kunnen lezen is niet alleen noodzakelijk, het is vooral ook leuk. Leesplezier staat daarom voorop in de nieuwe boekenclub van staatssecretaris Mariëlle Paul (funderend onderwijs en emancipatie). Vandaag, bij de start van de Kinderboekenweek, is de eerste editie. Met de boekenclub wil de bewindspersoon extra aandacht vestigen op het belang van lezen. Lezen is één van de basisvaardigheden waar dit kabinet stevig op inzet. Samen met leerlingen van Het Open Venster in Rotterdam bespreekt staatssecretaris Paul een boek dat ze vooraf hebben gelezen.

Mariëlle Paul: “Iedereen weet hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen, alleen al om de inhoud van belangrijke brieven en mails te snappen. Daarom zetten we vol in op deze basisvaardigheid, ook met mijn boekenclub Het LeesLokaal. Maar lezen is ook heel leuk en leerzaam. Door te lezen word je aan het denken gezet, doe je nieuwe inzichten op en beleef je vanuit je luie stoel de meest fantastische avonturen. En hoe meer lol je er in hebt, hoe beter je leert lezen. Voor mij draait de nieuwe boekenclub daarom vooral om het stimuleren van leesplezier.”

Eerste editie

De lancering van boekenclub ‘Het LeesLokaal’ vindt plaats bij groep 7 van basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Zuid. Samen met de leerlingen bespreekt de staatssecretaris het boek ‘Borealis’ van Marloes Morshuis, uitgekozen door de school zelf. Het gesprek gaat over wat zij van het boek vinden, wat hen is opgevallen – en ook over lezen zelf.

Gedurende het schooljaar organiseert staatssecretaris Paul ‘Het LeesLokaal’ telkens op een andere school in het land, in verschillende klassen en verschillende typen onderwijs, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. Via haar social media-kanalen kan iedereen de boekenclub volgen en meedoen.

Versterken van leesvaardigheid

Lezen is één van de basisvaardigheden, naast schrijven en rekenen. Dit kabinet zet vol in op het versterken van die vaardigheden. Zo wordt ook samen met scholen, schoolleiders en leraren gewerkt aan een herstelplan kwaliteit onderwijs.

Er is al het Masterplan basisvaardigheden. Met ingang van dit schooljaar krijgen ruim 2100 scholen vanuit dat programma extra ondersteuning voor het verbeteren van lezen, schrijven en rekenen. Zo worden 650.000 leerlingen geholpen. Inmiddels krijgt 60% van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs nu extra ondersteuning op basisvaardigheden.

Verder wordt er in totaal 75 miljoen euro geïnvesteerd in de bibliotheek op school. Scholen kunnen zo een collectie boeken met rijke teksten aanschaffen en activiteiten organiseren om het lezen te bevorderen. Tenslotte wordt er gewerkt aan nieuwe kerndoelen voor het funderend onderwijs, de zaken die leerlingen écht moeten kennen en kunnen. In de conceptkerndoelen Nederlands is onder meer opgenomen dat scholen rijke teksten aanbieden, dat er aandacht is voor jeugdliteratuur en dat lezen wordt geïntegreerd in andere leergebieden.