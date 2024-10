Kabinet wil in najaar 2025 starten met prik tegen het RS-virus

Staatssecretaris Karremans (VWS) heeft besloten om de vaccinatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het RS-virus komt vooral in de winter voor en veroorzaakt infecties in de luchtwegen. Baby’s kunnen hier erg ziek van worden. Het streven is om vanaf het najaar van 2025 te starten.

Staatssecretaris Karremans: “Het is belangrijk dat we kinderen goed beschermen tegen verschillende infectieziekten. Daarom ben ik ook blij dat we de prik tegen het RS-virus, de RSV-prik, kunnen toevoegen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ik volg het advies van de Gezondheidsraad op en zorg dat alle baby’s in Nederland in hun 1e levensjaar beschermd kunnen worden tegen het RS-virus. Hierdoor voorkomen we veel leed bij pasgeboren kindjes en hun ouders en wordt de druk op de zorg, zoals het aantal ziekenhuisopnames, verminderd.”

Het RIVM heeft opdracht gekregen om zorgvuldig voorbereidingen te treffen. Het streven is om in het najaar van 2025 te starten met het aanbieden van de RSV-prik aan alle baby’s in het 1e levensjaar in Nederland.