Vijftig Nederlandse start- en scale-ups naar 's werelds grootste techbeurs

Vijftig Nederlandse innovatieve groeibedrijven gaan samen met minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken van 7-10 januari 2025 naar de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES) in het Amerikaanse Las Vegas. De CES is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor meer dan 150.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 150 landen. Het evenement past bij de doelstelling van het kabinet om innovatie te stimuleren en start- en scaleups in het bijzonder extra te ondersteunen bij hun groei en het vinden van passende financiering.

De CES draait steeds minder om gadgets en steeds meer om innovaties die onze toekomst vormgeven. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, cybersecurity en de gezondheidszorg. Thema’s die passen bij de nationale technologiestrategie en waar de markt is aangemerkt als kansrijk voor groei.



Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “De CES is wereldwijd hét podium voor innovatieve bedrijven. Hier presenteren zij hun oplossingen, zowel aan het brede publiek als aan investeerders. Komende CES ga ik samen met vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven mee om aandacht te vragen voor alle prachtige technologische oplossingen die Nederlandse ondernemers in huis hebben. Dit doen we, omdat we zien dat Nederlandse groeibedrijven soms moeilijk voet aan de grond krijgen als ze de internationale markt op gaan. De CES-deelname is een belangrijke steun in hun rug om op te kunnen schalen.”