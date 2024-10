Kabinet zet belangrijke stappen in verduurzaming industrie

Om de economie toekomstbestendig te maken en klimaatverandering tegen te gaan, wil dit kabinet nieuwe en groene bedrijven opbouwen en bestaande bedrijven vergroenen. Daarom tekenen minister Hermans en staatssecretaris Jansen vandaag samen met provincies en twee bedrijven intentieverklaringen om sneller de uitstoot van CO2 te verminderen. Ook kondigt minister Hermans een nieuwe regeling aan om de uitstoot van stikstof door piekbelasters in de industrie aan te pakken en werkt zij parallel aan een aanpak voor nieuwe bedrijven met groene toepassingen, technologieën en producten. Dit zijn belangrijke stappen naar een schonere toekomst voor de Nederlandse industrie.

Minister Hermans “Onze industrie is belangrijk voor Nederland, die wil ik niet naar het buitenland zien vertrekken. De industrie maakt onze dagelijkse producten, zorgt voor werkgelegenheid en maakt ons minder afhankelijk van andere landen. De productie moet wel schoner en ik wil dat de verduurzaming van deze bedrijven hier gebeurt. Bedrijven geven zelf ook aan dat verduurzaming nodig is voor hun toekomst. Dit hoor ik vaak terug in gesprekken. Door bedrijven buiten de grootste uitstoters te betrekken bij onze maatwerkaanpak, laten we zien dat Nederland serieus inzet op groene groei.”