Generaal Maas: “Defensie en samenleving moeten op elkaar kunnen rekenen”

“Door te laten zien dat ze voorbereid zijn, kunnen civiele partners nu al een wezenlijke bijdrage leveren aan de veiligheid en weerbaarheid van Nederland en Europa.” Dat zei Commandant Defensie Ondersteuningscommando (Dosco) luitenant-generaal Jan-Willem Maas gisteravond. Hij sprak tijdens een evenement van de Vereniging Logistiek Management (VLM), waar een zaal vol vertegenwoordigers van civiele logistieke partners aanwezig was.

De generaal stipte de cruciale rol aan die civiele partners spelen in onder meer de logistiek. Zowel in oorlogstijd als tijdens vrede. “Net als ieder ander hier hoop ik dat de grootschalige scenario’s die we bij Defensie trainen nooit realiteit hoeven te worden”, zei hij. “Maar ik weet ook dat wanneer we pas beginnen met voorbereiden op het moment dat dit wel zo is, we net zo goed onvoorbereid kunnen vertrekken. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingen met de maatschappij, die we in zo’n geval keihard nodig hebben.”

Investeren in elkaar is volgens Maas noodzakelijk. Met een video van de omvangrijke NAVO-oefening Steadfast Defender toonde hij een recent voorbeeld van civiel-militaire samenwerking. Een megaverplaatsing naar Litouwen behoorde ook tot de training. Hier oefenden civiele logistieke bedrijven mee in de transportketen. “Een prachtig recent voorbeeld van die civiel-militaire samenwerking op het scherpst van de snede”, aldus Maas.

Artikel 5-scenario

De situatie in de wereld is anders dan 10 jaar geleden, wilde de generaal er maar mee aangeven. “Oorlog was altijd iets dat alleen ‘ver weg’ mogelijk is. Maar in het geval van een Artikel 5-scenario, een aanval op een NAVO-lid, komt ‘ver weg’ plotseling ongekend dichtbij.” En op dat moment moeten Defensie en de samenleving op elkaar kunnen rekenen. “Precies zoals we met elkaar hebben geoefend.”

Maas zoekt dan ook actief naar andere vormen van samenwerking. “Ook op logistiek gebied, bijvoorbeeld via schaalbaarheid. Wanneer we elkaar actiever opzoeken en ook de ideeën delen die we tot nu toe voor onuitvoerbaar hielden, komen we wellicht tot nieuwe inzichten. Die kunnen onze organisaties dan wederzijds versterken. En die leveren daarmee mogelijk een bijdrage aan een bewustere en weerbare samenleving.”

Dosco

Als commandant overziet Maas de werkzaamheden van Dosco. Dit is het onderdeel van Defensie dat de krijgsmacht 24 uur per dag, 7 dagen per week voorziet, verzorgt en vooruithelpt. Dat gebeurt onder meer op facilitair, geneeskundig en logistiek vlak. Maar ook op het gebied van opleidingen en personeelszaken. Dosco telt 43 verschillende bedrijven en meer dan 10.000 werknemers. Zowel militairen als burgers.