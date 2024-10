Grote oefening met nucleair incident getraind

Hoe te communiceren rondom een groot incident in een kerncentrale? Wie heeft welke rol en wat is nodig voor een soepele samenwerking? Die vraag stond dinsdag centraal tijdens de nationale nucleaire oefening Autumn Glow.

De oefening werd georganiseerd door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, samen met de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden West-Brabant, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het RIVM. Ze oefenden met een fictief incident bij de kerncentrale Borssele.

Oefenen belangrijk en verplicht

Organisaties die een rol hebben tijdens grote incidenten zijn op basis van nationale en internationale richtlijnen verplicht om regelmatig te oefenen. Er bestaan afspraken, draaiboeken en procedures, maar het is goed om die ook in de praktijk te brengen zodat iedereen scherp heeft wat zijn of haar rol is.

Om de regionale en nationale crisisteams goed voor te bereiden op het thema en hun rol in de oefening, worden de deelnemende teams in volgorde getraind; de output van het ene team vormt input voor het andere team. Het opleiden en trainen is een continu proces.

Fictief scenario

Bij de oefening is gewerkt met een fictief nucleair scenario. De besluiten en activiteiten van de regionale en nationale crisisteams zijn geoefend. Denk aan dilemma’s, nationale en internationale informatie-uitwisseling en coördinatie en (fictieve) crisiscommunicatie aan media en publiek. Het precieze scenario was van tevoren niet bekend bij de deelnemers.

De oefening zelf begon bij de kerncentrale in Zeeland. Het scenario breidde zich vervolgens uit naar nationaal niveau. Tijdens de oefening vond er opschaling plaats tot en met hoogste ambtelijke crisisniveau.

Van de oefening was in de ‘buitenwereld’ niets te zien. Dus geen af- en aanrijdende brandweer- of meetwagens of ambulances. De focus lag op snel en zorgvuldig maatregelen en besluiten nemen en goed met elkaar afstemmen.

Evaluatie

De oefening wordt nog geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden door de verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (IenW, nucleaire veiligheid) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Jansen: “De kans op een nucleair incident is gelukkig erg klein. Toch is het belangrijk om dit soort scenario’s goed te oefenen, zodat iedereen weet wat hem of haar te doen staat als de nood aan de man is. En zodat de betrokken organisaties elkaar goed weten te vinden.”

Het doel van de oefening is de voorbereide plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen die er zijn om de veiligheid en vitale voorzieningen te waarborgen. Met de contacten, ervaring en kennis die in aanloop naar, tijdens en na Autumn Glow worden opgedaan, zijn alle betrokken partijen niet alleen beter voorbereid op een kernongeval, maar ook op incidenten bij bijvoorbeeld grote bedrijven die werken in de chemische industrie.