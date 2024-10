Nieuwe burgemeester in Hillegom

Drs. R. (Roberto) ter Hark is benoemd tot burgemeester van de gemeente Hillegom. De benoeming gaat in op 7 november 2024.

De heer Ter Hark (44 jaar) is lid van het VVD. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Noordwijk.



Op dit moment is Arie van Erk burgemeester van Hillegom.