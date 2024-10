Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe denken mee over economische agenda

Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf vandaag hun visie delen op de conceptdoelen van de economische agenda voor het herstel van Groningen. Via de website www.stemvanprovinciegroningen.nl kunnen zij hun stem laten horen. Dit kan tot en met 19 november.

Nij Begun

De economische agenda is onderdeel van Nij Begun: 50 concrete maatregelen om Groningen en Noord-Drenthe te herstellen en perspectief te geven na de gevolgen van gaswinning. Het overkoepelende doel van de economische agenda van Nij Begun is brede welvaart: een aanpak ontwikkelen om Groningen en Noord-Drenthe in 30 jaar op het nationale gemiddelde van brede welvaart in Nederland te krijgen. De economische agenda wordt geen plan voor investeringen in concrete economische sectoren, maar een strategie met zoveel mogelijk flexibiliteit. Zo blijft het mogelijk om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Economie en leefomgeving

Een van de conceptdoelen is ‘een toekomstbestendige economie in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving’. Bedrijven en ondernemers in de regio Groningen zijn dynamisch en internationaal georienteerd. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het landschap en de historische waarden van het gebied. Het gaat dan om bijvoorbeeld bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Ook circulariteit valt onder dit conceptdoel: het vermijden van grondstoffen die maar één keer gebruikt kunnen worden.

Kwartiermaker

Jakob Klompien is kwartiermaker van de economische agenda van Nij Begun. Hij sprak het afgelopen half jaar met inwoners, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. Hij gebruikte de input uit deze gesprekken voor het opstellen van deze doelen.

Jakob Klompien: “We willen dat Groningen en Noord-Drenthe samen een energieke en dynamische regio vormen waar mensen graag willen zijn. Waar ze bij willen horen. We leggen de lat hoog, om samen grote, structurele en zichtbare verbeteringen in de economische structuur te realiseren.”

Vijf hoofdthema’s

Eerder presenteerde kwartiermaker Klompien al vijf hoofdthema’s:

een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving;

het bevorderen van ondernemerschap;

het ontwikkelen en behouden van talent;

het verzilveren van kennis;

het versterken van regionaal bewustzijn en trots.

De doelen waar nu op gereageerd kan worden, vallen onder deze vijf hoofdthema’s.

Economische én sociale agenda

Naast de economische agenda is ook de sociale agenda onderdeel van de maatregelen uit Nij Begun. In de sociale agenda is aandacht voor het verbeteren van (mentale) gezondheid, vergroten van leefbaarheid, kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie, en deelnemen aan werk en verminderen van armoede.

Meer informatie over de economische agenda van Nij Begun is te vinden op www.nijbegun.nl/themas/economie/.