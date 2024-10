Minister Van Weel bezoekt Joodse gemeenschap Den Haag

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel bracht woensdag samen met Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner een werkbezoek aan de Joodse gemeenschap in Den Haag. Leden van de gemeenschap deelden hun zorgen met de minister over het toenemend antisemitisme en hun gevoelens van onveiligheid.

Vergroot afbeelding Beeld: NCAB

Het bezoek vond plaats bij de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag (LJG Den Haag). Er waren ook bestuursleden van de NIG Den Haag, de orthodox-Joodse gemeente in de stad, aanwezig. De minister bezocht de eeuwenoude synagoge in het centrum van Den Haag in de aanloop naar de Joodse feestdag Simchat Thora. Deze feestdag markeert het slot van de Joodse Hoge Feestdagen, die dit jaar in oktober plaatsvinden. Rabbijn Mirjam van Praag van de LJG vertelde over de bijbehorende tradities en de rijke Joodse geschiedenis in de stad.

Zorgen over antisemitisme

Vervolgens sprak Van Weel met een gemengde groep leden van de Joodse gemeenschap van Den Haag. Daarbij ging het natuurlijk over de actualiteit.

,,Leden van de Joodse gemeenschap deelden met mij hun zorgen over toenemend antisemitisme en daarmee ook de toenemende gevoelens van onveiligheid. Ik deel die zorgen," zegt Van Weel. ,,En laat ik een ding heel duidelijk maken: in onze samenleving is geen ruimte voor antisemitisme. Samen moeten we waakzaam blijven en strijden voor een veilige samenleving voor iedereen."

'Steun van minister nu extra belangrijk'

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner noemt het bezoek van minister Van Weel een belangrijk signaal naar de Joodse gemeenschap, in Den Haag en daarbuiten.

,,Tijdens de Hoge Feestdagen komt de Joodse gemeenschap vaak samen, in synagogen en bij familie thuis. Veel mensen maken zich zorgen over het toenemende antisemitisme. Juist op zo’n moment is de steun van de minister van Justitie en Veiligheid extra belangrijk. Het laat zien: jullie staan er niet alleen voor.”

Gesprek minister met beveiligers vanuit de Koninklijke Marechaussee

Na afloop van het werkbezoek ontmoette Van Weel ook medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en politie die belast zijn met de bewaking van de Haagse synagoge en andere Joodse gebouwen. De strenge beveiliging van Joodse objecten vergt aanzienlijke inspanning van de verantwoordelijke diensten.