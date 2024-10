Internetconsultatie voor wetsvoorstel rapportageverplichting crypto-aanbieders

Vanaf vandaag is het mogelijk om te reageren op het wetsvoorstel waarmee aanbieders van crypto-diensten per 1 januari 2026 verplicht worden om de gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. Het doel van het wetsvoorstel is om meer transparantie te creëren over het bezit van crypto’s, waardoor belastingontwijking- en ontduiking kan worden voorkomen. Voor bezitters van crypto’s verandert er door de maatregelen uit dit wetsvoorstel niets. Zij moeten namelijk al aangifte doen over het saldo van hun crypto’s. Geïnteresseerden kunnen vanaf donderdag 24 oktober reageren op dit wetsvoorstel via internetconsultatie.nl.

Folkert Idsinga, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst: “Met dit wetsvoorstel zetten we een belangrijke stap in de belastingheffing over crypto’s. In de toekomst kunnen EU-lidstaten dankzij de uitwisseling van gegevens beter samenwerken en worden transacties met crypto’s inzichtelijk voor belastingdiensten. Hierdoor wordt belastingontwijking- en ontduiking tegengegaan en lopen Europese overheden geen belastinginkomsten meer mis”.

Financiële markten zijn de laatste jaren constant in beweging. Naast traditionele financiële instellingen, zoals banken en beleggingsfondsen, is er met de crypto-markt een nieuwe handel bijgekomen. Crypto’s zijn – net als banktegoeden en andere beleggingen – een vorm van vermogen waarover belasting moet worden betaald. Belastingdiensten in de EU hebben daar nu echter nog onvoldoende zicht op. Hierdoor is er momenteel nog geen gelijk speelveld in de financiële sector.

Als gevolg van een Europese richtlijn (DAC8) worden aanbieders van crypto-diensten in de EU verplicht om gegevens over hun gebruikers te verzamelen, controleren en rapporteren aan de belastingdienst van desbetreffend land. De belastingdiensten van de EU-lidstaten wisselen onderling de gegevens uit over de inwoners van de andere lidstaten. Door deze uitwisseling van gegevens worden de administratieve lasten voor aanbieders beperkt, omdat zij alleen in de EU-lidstaat hoeven te rapporteren waar zij zijn geregistreerd. Zonder deze DAC8-richtlijn zouden aanbieders door elke lidstaat om informatie gevraagd kunnen worden.

Internetconsultatie

Het kabinet hecht veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel, zodat dit kan worden meegewogen voordat het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Om deze reden start er op donderdag 24 oktober een internetconsultatie die loopt tot en met donderdag 21 november. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hier hun mening, advies of opmerkingen kwijt. Doel is het wetsvoorstel begin tweede kwartaal 2025 in te dienen bij de Tweede Kamer.