Bedragen voor alimentatie per 1 januari 2025 verhoogd met 6,5 procent

Per 1 januari 2025 worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) verhoogd met 6,5 procent. Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd met een bepaald percentage. Op deze manier hoeven mensen die recht hebben op alimentatie niet elk jaar om een verhoging te vragen.

Verschillende mensen hebben de plicht elkaar te onderhouden zoals (ex-)echtgenoten, (ex-)geregistreerde partners en ouders die hun kinderen moeten onderhouden tot de leeftijd van 21 jaar. Deze bijdrage in de kosten om te kunnen leven heet levensonderhoud of alimentatie. De wet schrijft voor dat de verhoging van de alimentatie gelijk moet zijn aan de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland van dat jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent dit gemiddelde.