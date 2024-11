Staatssecretaris Nobel: subsidie voor extra groepshulpen tegen personeelstekort kinderopvang

De kinderopvang kampt net als veel andere sectoren met een tekort aan personeel. Om de druk te verlichten, kunnen kinderopvangorganisaties vanaf vandaag subsidie aanvragen voor het aannemen van groepshulpen. Het kabinet stelt hiervoor in totaal zes miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie): Gebrek aan personeel in de kinderopvang kan grote impact hebben. Ouders moeten soms lang wachten op een plek, waardoor ze in de knel komen met werk. En pedagogisch professionals ervaren hoge werkdruk. De inzet van groepshulpen biedt verlichting en draagt bij aan het aanpakken van de tekorten.

Groepshulpen ondersteunen pedagogisch professionals bij de dagelijkse zorg en activiteiten van de kinderen. Ze kunnen snel instromen, want een vooropleiding of relevante werkervaring is geen vereiste. Met praktijkscholing kunnen groepshulpen zich bovendien verder ontwikkelen en eventueel doorgroeien naar de functie van pedagogisch professional. Het is een geschikte route voor een brede groep werkzoekenden en werkenden die aan de slag willen in de kinderopvang, maar niet de juiste diploma’s hebben. Denk bijvoorbeeld aan zij-instromers, Oekraïense ontheemden en mensen met een uitkering.



Een kinderopvangorganisatie mag per jaar subsidie aanvragen voor maximaal twee groepshulpen. Voorwaarde is dat de groepshulp een arbeidsovereenkomst heeft van ten minste één jaar en scholing volgt via praktijkleren in het mbo. Het maximale subsidiebedrag per groepshulp is 10.056 euro en hangt af van het aantal contracturen en het aantal aanvragen van de regeling. Voor de huidige aanvraagperiode is 1,6 miljoen euro beschikbaar. Volgend jaar en in 2026 volgen nieuwe subsidierondes.



Ga naar 'aanvragen Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang'