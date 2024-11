Levering 12 helikopters voor speciale operaties contractueel vastgelegd

Defensie beschikt vanaf 2030 over 12 H225M Caracal-helikopters. De laatste toestellen worden in 2032 geleverd. Dat is vandaag contractueel vastgelegd met fabrikant Airbus Helicopters. Dat gebeurde op de grootste maritieme defensietentoonstelling ter wereld, Euronaval 2024 in Parijs. De Caracals zijn specifiek uitgerust voor speciale operaties. Ze zijn uiteraard ook in te zetten voor gewone land- en maritieme operaties.

De nieuwe helikopters vervangen de Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando. Van de oude toestellen wordt de operationele levensduur verlengd zodat ze nog tot 2030 zijn in te zetten.

De keuze voor de Caracal is in 2023 gemaakt. Er ging een kritisch onderzoek aan vooraf. De Caracal bleek aan alle wensen te voldoen. Hierna is met Airbus Helicopters de definitieve configuratie vastgesteld. Het afgelopen jaar zijn de eisen voor de nieuwe helikopter verder uitgewerkt. Hierbij is niet alleen geluisterd naar de wensen van het Special Operations Command. Ook die van de luchtmacht, marine, landmacht en marechaussee telden mee.

12 caracals

Defensie was voornemens 14 van deze Medium Utility Helikopters (MUH) aan te schaffen. In de verwervingsfase bleek echter dat het budget dit niet toestond. Dit kwam onder meer doordat de benodigde missie-uitrusting duurder uitpakte dan verwacht. Daarom schaft Defensie nu 12 Caracals aan.

Met 12 Caracals kan één SOF-missie langdurig en mogelijk een tweede SOF-missie kortdurend worden ondersteund.

Commandant Commando Materieel en IT Viceadmiraal Jan Willem Hartman en de CEO Bruno Even van Airbus ondertekenden het contract. Dat gebeurde onder toeziend oog van staatsecretaris van Defensie Gijs Tuinman.

Nieuw squadron

De 12 H225M Caracal-helikopters worden ondergebracht in het onlangs opgerichte 300 Special Operations Squadron. Samen met collega’s van het Korps Commandotroepen en de Maritime Special Operations Forces voert het personeel speciale verkenningen, offensieve steunverlening en militaire steunverlening uit. Net als de Cougars krijgen de toestellen Vliegbasis Gilze-Rijen als thuisbasis.