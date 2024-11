Kabinetsdelegatie naar VN-Klimaatconferentie COP29 in Azerbeidzjan

Minister-president Schoof, minister Hermans van Klimaat en Groene Groei, staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu en staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport nemen deel aan de VN-Klimaatconferentie COP29 in Bakoe, Azerbeidzjan. Tijdens de top, die dit jaar plaatsvindt van 11 tot en met 22 november, maken de VN-lidstaten afspraken over de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Minister-president Schoof is op dinsdag 12 en woensdag 13 november aanwezig. Op dinsdag woont hij de officiële opening van de klimaattop bij en is hij aanwezig bij de Climate Club. Aan het einde van de dag heeft de minister-president een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse bedrijven, gevolgd door een diner met jongerenvertegenwoordigers van over de hele wereld die zich inzetten voor het klimaat. Woensdagochtend is minister-president Schoof aanwezig bij een bijeenkomst van de High Ambition Coalition (HAC). Later die dag spreekt hij namens Nederland de Nationale Verklaring uit. Verder staan er ook verschillende bilaterale ontmoetingen op het programma.

Minister Hermans is verantwoordelijk voor de afspraken en onderhandelingen op de hoofdonderwerpen van COP29. De minister is aanwezig van zondag 17 tot en met vrijdag 22 november. Samen met haar Deense collega zal minister Hermans, namens de EU, ook de onderhandelingen voeren op artikel 6: betere transparantie en regels voor de internationale koolstofmarkten. Op 19 november zal zij een persconferentie mede-organiseren over de voortgang van het internationaal uitfaseren van fossiele subsidies. Verder staan verscheidene evenementen op de agenda zoals een programma met Nederlandse Kamerleden, een ontmoeting met jongeren, verschillende ministeriële overleggen en bilaterale gesprekken.

Staatssecretaris Karremans is op maandag 18 november aanwezig. Hij spreekt bij de High Level Opening van de Human Development Day en bij de rondetafelconferentie over klimaat en gezondheid. Daarnaast is hij aanwezig bij een gezondheidsbriefing van de Friends of Climate and Health. Verder is hij bij twee paneldiscussies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over hittestress en gezonde steden, en zal hij aanwezig zijn bij een event van multilaterale ontwikkelingsbanken over infrastructuur voor planetaire gezondheid. In de avond neemt hij deel aan een jongerenreceptie. Tot slot staan er verschillende bilaterale gesprekken op het programma.

Staatssecretaris Jansen is op woensdag 20 en donderdag 21 november aanwezig. Hij zal het op de COP onder meer hebben over het verduurzamen van transport. Verder staat het integreren van de circulaire economie in klimaatbeleid tijdens zijn programma centraal, met speciale aandacht voor financiering en publiek-private samenwerking. Daarnaast zet de staatssecretaris zich in voor effectieve samenwerking op klimaatadaptatie en water. Ook gaat hij in gesprek met Nederlandse bedrijven die actief zijn in de regio.

De 29e VN-klimaatconferentie heeft als thema In Solidarity for a Green World en staat onder andere in het teken van het vaststellen van een nieuw klimaatfinancieringsdoel, betere regels voor de koolstofmarkten en de 5-jaarlijkse nationale klimaatplannen (NDCs).