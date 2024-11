Nationale Klimaatweek start: steeds meer Nederlanders voelen zich medeverantwoordelijk voor tegengaan klimaatverandering

Bijna vier op de tien Nederlanders is zeer gemotiveerd om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Dat blijkt uit de jaarlijkse Publieksmonitor Klimaat en Energie. Ook zijn veel Nederlanders gemotiveerd, maar we denken dat andere Nederlanders minder gemotiveerd zijn. Deze onderschatting is volgens gedragswetenschappers één van de redenen waarom actie achterblijft: als we denken dat de ander het niet doet, waarom ik dan wel. Het onderzoek laat daarmee zien waarom de Nationale Klimaatweek 2024, die vandaag van start gaat, zo belangrijk is. Een week waarin honderden burgers, bedrijven en organisaties anderen enthousiasmeren tot een duurzamer leven met acties en evenementen door het hele land. Deze vierde editie van de Nationale Klimaatweek telt 260 Klimaatburgemeesters, 176 Klimaatsupporters en 127 gemeenten om Nederland te inspireren.

De Publieksmonitor is een uitgebreide peiling over kennis, houding en gedrag op het gebied van de klimaat- en energietransitie. Met de resultaten wil de overheid inzicht krijgen in de actuele beleving van de klimaat- en energietransitie bij burgers. Belangrijke uitkomsten zijn:

Steeds meer Nederlanders vinden dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het tegengaan van klimaatverandering (50% dit jaar vs. 46% in 2023). Het grootste deel vindt dat de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering bij de overheid en grote bedrijven ligt.

Bijna vier op de tien Nederlanders is zeer gemotiveerd om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Nederlanders schatten de motivatie van andere Nederlanders tot klimaatvriendelijke keuzes tamelijk laag in: één op de tien denkt dat anderen gemotiveerd zijn tot klimaatvriendelijke keuzes.

Dit jaar geven iets meer Nederlanders dan vorig jaar aan zich in staat te voelen klimaatvriendelijke keuzes te maken (9% dit jaar vs. 7% in 2023).

Meer dan de helft geeft aan zeker een bijdrage te kunnen leveren aan een meer duurzame samenleving.

Drie tot vier op de tien Nederlanders denkt impact te kunnen maken met andere keuzes op het gebied van koopgedrag (zoals spullen repareren en tweedehands kopen), reizen, eten en wonen.

Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei): “De Nationale Klimaatweek laat zien hoe steeds meer mensen en organisaties zich inzetten voor een beter klimaat en ontdekken dat met duurzame keuzes het leven ook beter en fijner wordt. De motivatie en creativiteit om een positief verschil te maken zijn volop aanwezig zijn bij inwoners, gemeenten en bedrijven. Zo bouwen we samen aan een schoon en welvarend Nederland."

Klimaatburgemeesters

Tijdens de Nationale Klimaatweek zetten 260 Klimaatburgemeesters, verspreid over het hele land, zich in hun stad, dorp of wijk in voor een beter klimaat. Velen van deze Klimaatburgemeesters vervullen die rol al jaren. Naast Klimaatburgemeesters komen onder andere gemeenten, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om concrete stappen te zetten richting een duurzamere toekomst.

De Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd om bewustwording rond het klimaat te vergroten en mensen te inspireren tot actie. Van workshops en lezingen tot groene initiatieven in de wijk, het programma is breed en divers. De evenementen hebben als doel om zowel individuen als organisaties aan te moedigen om mee te doen en te ervaren hoe dat is: dat vegetarisch eten gezond is en ook lekker kan zijn, dat spullen een tweede leven geven goed voelt en geld bespaart, dat een groenere straat een fijnere plek om te wonen is. En dat het ook beter is voor de aarde. Zo biedt de Nationale Klimaatweek een kans om te leren, te verbinden en samen positieve verandering te realiseren. Meer informatie over de Nationale Klimaatweek is te vinden op www.nkw2024.nl.

Verantwoording onderzoek

In opdracht van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders naar hun kennis, houding en gedrag op het gebied van energie en klimaat. In totaal deden 2.719 Nederlanders (16-80 jaar) mee aan het onderzoek. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 2 en 19 september 2024.