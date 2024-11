Ook schooluren tellen mee bij inburgering

Inburgeringsplichtige jongeren mogen schoollesuren van een reguliere onderwijsinstelling voortaan meetellen om te voldoen aan hun inburgeringsplicht. De ministerraad heeft met deze wijziging van het Besluit Inburgering ingestemd.

Volgens de huidige inburgeringswet moeten jonge inburgeraars 800 uur aan taalles en kennis van de Nederlandse maatschappij hebben opgedaan om te voldoen aan de inburgeringsplicht. Kennis van de Nederlandse maatschappij wordt op school onder andere in vakken zoals burgerschap, maatschappijleer, maatschappelijke oriëntatie, geschiedenis en staatsinrichting en loopbaanoriëntatie onderwezen. Ook Nederlandse normen en waarden komen aan bod.

Het behalen van deze ureneis kan voor jonge inburgeraars met een baan of die een opleiding volgen lastig zijn, zien onderwijsinstellingen. Om schooluitval of baanbeëindiging te voorkomen, wordt het behalen van de ureneis voortaan anders ingeregeld.

De lessen Nederlands en Kennis van de Nederlandse Maatschappij die jongeren al hebben gevolgd in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of mbo-1 tellen voortaan ook mee voor de 800 uren-eis. Deze wijziging geldt alleen voor de zelfredzaamheidsroute, een van de leerroutes in het inburgeringsstelsel.