Kabinetsleden bezoeken bedrijfsleven rondom Dag van de Ondernemer

Ondernemerschap waarderen en stimuleren is een topprioriteit in zowel het hoofdlijnenakkoord als het regeerprogramma. Dat betekent niet alleen dat er elke dag hard gewerkt wordt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, maar ook dat dit kabinet ondernemers de waardering geeft die zij verdienen voor hun economische, sociale en maatschappelijke rol. Hun durf en doorzettingsvermogen is immers waar Nederland op draait. Daarom omarmen kabinetsleden de Dag van de Ondernemer 2024, georganiseerd door MKB Nederland. Ze gaan in die week naar ondernemers om hun waardering te tonen, maar ook om te luisteren naar hun uitdagingen.

Minister Dirk Beljaarts (Ministerie van Economische Zaken): Het MKB is ongelooflijk belangrijk voor onze economie en voor Nederland. Ze produceren goederen en diensten die wij elke dag gebruiken en zorgen voor veel werkgelegenheid en daarmee bestaanszekerheid. En dit zorgt voor een groot deel van de belastinginkomsten waarmee we onze publieke voorzieningen zoals scholen, wegen en onze zorg betalen. Maar als een minister met een ondernemershart weet ik dat het ondernemerschap meer is dan een optelsom van diensten en goederen. Ze zijn ook een onderdeel van onze gemeenschap. Ze zorgen voor de kerstverlichting in de winkelstraat, sponsoren lokale sportverenigingen, ze maken een praatje en letten daarbij op hun klanten.



De minister vervolgt: “Deze week bedanken we onze ondernemers voor hun harde werk, hun doorzettingsvermogen en de rol die zij elke dag weer in onze gemeenschap vervullen. Het is een grote eer om mij elke dag op het ministerie en daar buiten voor hun in te zetten. Bijvoorbeeld door regeldruk aan te pakken, financiering te verbeteren, te zorgen voor eerlijke en goedwerkende markten en innovatie te stimuleren.”

Een greep uit de activiteiten:

Woensdag 13 november ontvangt minister Beljaarts het tiende Jaarbericht ‘Staat van het mkb 2024’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het Jaarbericht ‘Staat van het mkb’ is een trendanalyse van het midden- en kleinbedrijf dat vooral gebaseerd is op de meest recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers en analyses geven inzicht in de economische situatie van het mkb in Nederland. Dit jaar staat het thema productiviteitsgroei in het MKB centraal.



Op vrijdag 15 november – de Dag van de Ondernemer - bezoeken minister van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Beljaarts (EZ) gezamenlijk Gradie Akkerhuis eigenaar van Lebkov & Sons op de Turfmarkt in Den Haag. Het bezoek staat in het teken van het onderwerp regeldruk.



Op zaterdag 16 november lanceert de Kamer van Koophandel (KVK) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de MKB FinancieringsGids. Te veel mkb’ers zien door het bomen het bos niet meer als het gaat om financieringsmogelijkheden voor hun bedrijf. De FinancieringsGids biedt ondernemers precies deze informatie en ondersteuning bij het vinden van de juiste financiering en is speciaal gericht op het mkb (zzp’ers, het microbedrijf, het kleinbedrijf en het middenbedrijf) met een financieringsbehoefte tussen de € 0 en € 1.000.000.



Ook gaan meerdere leden van het kabinet op vrijdag 15 november op bezoek bij Nederlandse ondernemers. Minister-president Schoof gaat op bezoek bij MKB Nederland waar hij in gesprek gaat met verschillende ondernemers. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei brengt een bezoek aan een innovatieve ondernemer in groen. Minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt een bezoek aan een installatiebedrijf voor o.a. warmtepompen waar MBO studenten worden opgeleid