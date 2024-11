Nederland maakt logo NAVO-top 2025 bekend

Op 24 en 25 juni 2025 is Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag. Vandaag maakte Nederland het logo voor de NAVO-top bekend in het World Forum.

Logo NAVO-top 2025

Bij de top past een logo dat de krachtige samenwerking van de NAVO weerspiegelt, net als het aanpassingsvermogen in veranderende tijden. Daarom is er gekozen voor een grafische windmolen in combinatie met de Nederlandse kustlijn, die symbool staan voor beweging. Het logo zal worden gebruikt in de communicatie over de top en zal zichtbaar zijn in Den Haag voorafgaand en tijdens de top.

Grote logistieke operatie

Het organiseren van de NAVO-top is een van de grootste logistieke operaties in Nederland sinds tientallen jaren. Hierbij is een groot aantal (overheids)organisaties betrokken. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie ondersteunen in de aanloop naar de top een aantal evenementen om de onderwerpen van de NAVO-top bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.

Samen staan we sterker

NAVO-bondgenoten hebben Nederland tijdens de vorige top in Vilnius, Litouwen gevraagd om de top van 2025 te organiseren. Het is de eerste keer sinds de oprichting van de NAVO in 1949 dat Nederland een NAVO-top organiseert. In de NAVO geldt: een aanval op één, is een aanval op iedereen. Deze belofte verbindt NAVO-landen met elkaar en zorgt ervoor dat we elkaar altijd steunen en beschermen. Samen staan we sterker.