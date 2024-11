Nederland versterkt samenwerking met Denemarken en Noorwegen bij ontwikkeling waterstof

Nederland gaat nauwer samenwerken met Denemarken en Noorwegen om waterstof als schone energiebron verder te ontwikkelen. Dat is de uitkomst van een bezoek van minister Hermans van Klimaat en Groene Groei met Zijne Majesteit de Koning aan Denemarken en Noorwegen. De samenwerking is belangrijk voor de overgang naar een duurzame economie en de vermindering van uitstoot in Noordwest-Europa. De nieuwe afspraken dragen bij aan de verdere ontwikkeling van Nederland als belangrijke schakel in het transport en gebruik van waterstof. Samenwerking tussen deze landen levert een grote bijdrage aan de Europese waterstofmarkt. Samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen uit Denemarken en Noorwegen werkt Nederland aan projecten die waterstofproductie, opslag en transport mogelijk maken.

Nederland als waterstofhub

De nieuwe afspraken versterken de positie van Nederland als “waterstofhub” – een doorvoerland dat waterstof niet alleen gebruikt, maar ook doorvoert naar andere landen. Nederland wordt hiermee een betrouwbare afnemer van schone energie uit Denemarken en Noorwegen. Deze samenwerking versterkt de Nederlandse economie en maakt nieuwe waterstofprojecten in Noordwest-Europa mogelijk. Dit is belangrijk voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Door koolstofarme waterstof met weinig tot geen CO₂-uitstoot uit deze landen te importeren, wordt Europa bovendien minder afhankelijk van energie uit andere werelddelen.

Partnerschap met Denemarken: schone energie en infrastructuur

Minister Hermans tekende dinsdag in Kopenhagen met minister Lars Aagaard voor Klimaat, Energie en Voorzieningen een Memorandum of Understanding (MoU) om samen te werken aan het regionale netwerk om het transporteren van waterstof mogelijk te maken, zodat de hernieuwbare energie die Denemarken opwekt ook in Nederland gebruikt kan worden. Naast de MoU tekenden ook verschillende bedrijven een overeenkomst. Zo gaan de Deense netbeheerder Energinet en de Nederlandse Gasunie samenwerken om een internationale waterstofverbinding op te zetten via Duitsland. Dit betekent dat Nederland straks waterstof uit Denemarken kan importeren en distribueren. Daarnaast gaan bedrijven en organisaties uit beide landen samenwerken om ondergrondse opslag van waterstof te verkennen. De brancheorganisaties uit Nederland en Denemarken, zoals NLHydrogen, gaan kennis uitwisselen en nieuwe kansen creëren voor bedrijven die werken aan waterstofoplossingen.

Partnerschap met Noorwegen: blauwe waterstof en CO2-opslag

Ook met Noorwegen sluit Nederland een overeenkomst om de markt van blauwe waterstof – een vorm van waterstof waarbij CO₂ wordt opgevangen en opgeslagen – verder te ontwikkelen. Deze afspraken richten zich op het verminderen van CO₂-uitstoot in belangrijke economische sectoren van Noordwest-Europa door het produceren van blauwe waterstof en het veilig opslaan van de vrijkomende CO₂ onder de grond. Daarnaast gaan onderzoekers en bedrijven uit Nederland en Noorwegen samen onderzoeken hoe vraag en aanbod in de waterstofmarkt beter kunnen worden afgestemd. Onder andere Tata Steel, Havenbedrijf Amsterdam en Ecolog gaan samenwerken met Noorse partners om de CO₂ die bij productie vrijkomt op te slaan. Ook zullen Nederlandse en Noorse havens de handen ineenslaan om zogenaamde “groene corridors” te ontwikkelen, routes die speciaal zijn ingericht voor het transport van schone energie en brandstoffen.

Maritieme sector als koploper

De maritieme sector – zoals scheepvaart en havenbedrijven – zet belangrijke stappen om een van de eerste sectoren te worden die overstapt op waterstof. Dat is nodig omdat zij wettelijke verplichtingen rond hun uitstoot moeten nakomen. Daarom zetten Nederland en Noorwegen zich in om deze sector te ondersteunen bij de overstap naar waterstof. Bijvoorbeeld door innovatieprogramma’s, de juiste partijen met elkaar te verbinden en kennis te delen om Noors-Nederlandse samenwerking in de maritieme sector te bevorderen.